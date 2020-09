Ligue 1, Nizza-PSG: cronaca e risultato: 0 – 1 LIVE

38′ GOL PSG : Mbappé calcio di rigore

23′ PSG sostituzione: entra Herrera esce Gueye

NIZZA (4-3-3): Benítez; Atal, Pelmard, Dante, Lotomba; Lees Melou, Schneiderlin, K. Thuram; Rony Lopes, Gouri, Kamara.

PSG (4-3-3): Keylor Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Draxler, Verratti, Gueye; Mbappé, Icardi, Di Maria.

Amici di SuperNews benvenuti alla diretta testuale del match di Ligue 1 tra il Nizza di Patrick Vieira e il Paris saint Germain di Thomas Tuchel valevole per la quarta giornata.

Attualmente il Nizza è al 7° posto in classifica con 6 punti (2 vittorie e una sconfitta). Mentre i parigini, che non hanno brillato nel loro avvio di stagione sono al 15esimo posto con solo 3 punti (2 sconfitte e una vittoria).

Volgendo lo sguardo al tabellino delle statistiche, nei 57 precedenti in Ligue 1, il PSG ha vinto 26 incontri, mentre il Nizza ha conquistato 16 vittorie. I pareggi tra i nizzardi e i parigini sono 15. L’ultima vittoria del Nizza è del 30 aprile 2017.

Per questo match il PSG non potrà disporre della sua stella Neymar, che è stato squalificato per 2 giornate dal Giudice sportivo transalpino dopo la rissa durante ‘Le Classique’ con l’Olympique Marsiglia.

Vieira probabilmente deciderà di mettere in campo un modulo 4-3-3 con la riproposizione in attacco del tridente composto da Rony Lopes, Dolberg e Maolida.

Il 58esimo confronto tra Nizza e Paris Sain Germain inizierà alle ore 13.00