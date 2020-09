Ligue 1, PSG-Metz LIVE, cronaca e risultato in tempo reale: formazioni ufficiali

1′ cartellino giallo PSG: A. Diallo

21.01 Calcio di inizio

Le formazioni:

PSG (4-3-3): Navas; C. Dagba, A. Diallo, Marquinhos, M. Bakker; I. Gueye, J. Draxler, A. Herrera; A. Di Maria, P. Sarabia, M. Icardi

Metz (4-3-1-2): A. Oukidja; T. Delaine, D. Bronn, J. Boye, D. Bronn, F. Centonze; H. Diallo, V. Pajot, M. Fofana; F. Boulaya; I. Niane, H. Diallo

Amici di SuperNews benvenuti alle diretta live testuale della partita di Ligue 1 tra Paris Saint-Germain e Metz. Al Parco dei Principi il calcio di inizio sarà alle ore 21. Il match si annunci interessantissimo perché, oltre ogni pronostico, il Paris Saint-Germain dopo le prime due partite della stagione 2020/2021 della massima serie francese, proprio i campioni in carica, e recenti finalisti di Champions League, sono fermi a 0 punti, con zero reti segnate. Inoltre, l’allenatore dei parigini dovrà fronteggiare una serie considerevole di assenze. Tuchel potrebbe, quindi, optare per un attacco veramente inedito, sempre con modulo 4-3-3 con Di Maria e Sarabia a comporre il tridente con il giovane Arnaud Kalimuendo.

Volgendo lo sguardo in casa degli ospiti, il Metz ha perso tutte e due le gare di Ligue 1 disputate. Questa è una squadra che anche l’anno passato aveva mostrato seri problemi soprattutto nelle partite disputate in trasferta. Infatti, il Metz ha vinto solamente 3 incontri su un totale di 14 partite giocate in trasferta. Quindi, l’allenatore Vincent Hognon potrebbe optare per un modulo difensivo 5-4-1, con Niane unica punta.