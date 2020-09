LIVE Calendario Serie A 2020-21: alle 12 il sorteggio

Ad un mese esatto dalla fine del campionato 2019-20, caratterizzato dal’emergenza Coronavirus, la Serie A è pronta a ripartire per una nuova stagione. Il battesimo sarà infatti domani, mercoledì 2 settembre, quando verranno svelato il Calendario Serie A 2020-21 che partirà il 19 settembre con la prima giornata di campionato.

Calendario Serie A 2020-21, ecco le squadre partecipanti. La Juventus, campione d’Italia nelle ultime nove edizioni, ha chiamato in panchina Andrea Pirlo per tentare l’impresa di arrivare al decimo titolo consecutivo. A contendere lo scudetto ai bianconeri, mantenendo l’ordine dell’ultimo campionato, l’Inter di Antonio Conte, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, la Lazio di Simone Inzaghi, la Roma di Paulo Fonseca, il Milan di Stefano Pioli e il Napoli di Rino Gattuso. Grande la curiosità anche per le neopromosse: il Benevento di Filippo Inzaghi, molto attivo sul calciomercato, vuole continuare a stupire. Così come lo Spezia di Vincenzo Italiano, all’esordio in Serie A da quando esiste il girone unico, e il Crotone di Giovanni Stroppa.

Prima gara rinviata infine per Inter e Atalanta, ultime squadre italiane impegnate nelle coppe europee (Champions ed Europa). Lo ha deciso all’unanimità la Lega riunita telefonicamente nella giornata di ieri. La squadra di Conte ha infatti giocato la finale di Europa League lo scorso 21 agosto, mentre i bergamaschi sono scesi in campo per il quarto di finale di Champions League con il PSG nove giorni prima, il 12 agosto.