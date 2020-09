MotoGP 2020, GP di San Marino e della Riviera di Rimini: Live ore 14

Il Warm up di questa mattina della MotoGp per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini non ha fornito elementi certi per decifrare la possibile gare di oggi. L’elemento da dirimere resta il fatto se i piloti hanno provato il pneumatico per la gara oppure – più logicamente – che sia stato conservato per la gara. Anche oggi la temperatura dell’asfalto del circuito sarà un elemento da tenere sotto stretta osservazione, infatti le temperature rilevate nella sessione mattutina sono state di di 29 °C. Inoltre, questa temperatura non è confrontabile con quella che ci sarà a partire dalle ore 14 al via. Perciò, è probabile che verranno effettuate delle scelte differenti in materia di gomme.

Takaaki Nakagami in sella alla sua Honda ha fatto registrare il miglior tempo nel warm up, davanti a Franco Morbidelli e a Joan Mir. Quinto crono per Pecco Bagnaia, ottavo Andrea Dovizioso, 11° Vinales (che partirà dalla pole), 14° Valentino Rossi e 21° Danilo Petrucci.

MotoGp, GP San Marino, la griglia di partenza

1 Maverick VIÑALES

2 Franco MORBIDELLI

3 Fabio QUARTARARO

4 Valentino ROSSI

5 Jack MILLER

6 Francesco BAGNAIA

7 Alex RINS

8 Joan MIR

9 Andrea DOVIZIOSO

10 Johann ZARCO

11 Pol ESPARGARO

12 Miguel OLIVEIRA

13 Aleix ESPARGARO

14 Takaaki NAKAGAMI

15 Danilo PETRUCCI

16 Brad BINDER

17 Tito RABAT

18 Iker LECUONA

19 Stefan BRADL

20 Bradley SMITH

21 Alex MARQUEZ

A partire dalla ore 14 seguiremo la gara della MotoGP giro per giro, inoltre con tutti gli aggiornamenti prima della partenza