MotoGp, GP Emilia Romagna: Live

Ore 14 la partenza della gara

Alex Marquez chiude in prima posizione nel warm up del GP dell’Emilia Romagna (1:32.402). Alle sue spalle ci sono tre Yamaha: 2° il poleman Vinales (+0.010), 3° Quartararo (+0.077), 4° Morbidelli (+0.099). Due Ducati nella top ten: 9° tempo per Dovizioso (+0.461), Bagnaia è 10° a +0.468. Valentino Rossi ha concluso con il 12° a +0.534, Petrucci è 15°.

Al termine delle qualifiche di ieri, Valentino Rossi ha dichiarato: “Sono state qualifiche molto eccitanti: sono a 0”3 dalla pole, ma sono solo settimo. Avevo un potenziale migliore, potevo sicuramente finire più avanti“. “Bisogna capire perché siamo tutti così vicini – ha aggiunto il Dottore-, se per le gomme, la centralina, per le altre cose tecniche, o per il maggiore professionismo e preparazione alla gara dei piloti”. “E’ la più bella MotoGP di sempre”, ha sottolineato il nove volte campione del mondo.

MotoGP, GP Emilia Romagna, Top 10 del warm up

1 A. MARQUEZ 1:32.402

2 M. VINALES +0.010

3 F. QUARTARARO +0.077

4 F. MORBIDELLI +0.099

5 T. NAKAGAMI +0.226

6 A. ESPARGARO’ +0.284

7 J. MIR +0.423

8 P. ESPARGARO’ +0.443

9 A. DOVIZIOSO +0.461

10 F. BAGNAIA +0.468

MotoGp 2020, GP Emilia Romagna, la griglia di partenza

1 Maverick VIÑALES

2 Jack MILLER

3 Fabio QUARTARARO

4 Pol ESPARGARO

5 Francesco BAGNAIA

6 Brad BINDER

7 Valentino ROSSI

8 Franco MORBIDELLI

9 Danilo PETRUCCI

10 Andrea DOVIZIOSO

11 Joan MIR

12 Takaaki NAKAGAMI

13 Iker LECUONA

14 Johann ZARCO

15 Miguel OLIVEIRA

16 Aleix ESPARGARO

17 Alex MARQUEZ

18 Alex RINS

19 Bradley SMITH

20 Tito RABAT