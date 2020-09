Perugia-Fano, Caserta: “Come tutte le prime volte c’è sempre tanta emozione: siamo all’inizio, è la prima partita”

Ieri, si è svolta la prima conferenza stampa per la nuova stagione del Perugia Calcio. Il mister biancorosso Carerta ha ammesso: “”Come tutte le prime volte c’è sempre tanta emozione: siamo all’inizio, è la prima partita, quindi un pò di attesa c’è. Sia io che squadra vogliamo partire bene perché vogliamo mettere da parte quello che c’è stato fino qualche mese fa”

A.C. Perugia, conferenza stampa alla vigilia del primo impegno stagionale in campionato

“Tanta emozione, tanta attesa – ha dichiarato l’allenatore del Perugia -, siamo all’inizio è la prima partita. Sia io che la squadra vogliamo partire bene. Vogliamo mettere da parte quello che c’è stato. Bisogna cercare di partire bene, e di fare bene”. “Devo ringraziare i giocatori. Perché si sono messi subito a disposizione dell’allenatore. E questo mi fa enormemente piacere. Ho visto da parte di ognuno di loro la massima disponibilità nel lavoro. E di questo li ringrazio. Anche perché dopo una retrocessione non è mai facile“.

Poi Caserta ha analizzato la composizione della formazione dei Grifoni e il ruolo del capitano: “La formazione non dipenderà dal mercato. Io metterò in campo gli undici, come tutti i ragazzi della rosa, che dimostrano – e stanno dimostrando – che vogliono giocare”. “Il capitano per me devono essere tutti. Si devono sentire tutti capitano di questa squadra. Tutti devono dare un qualcosa di importante. Devono esprimere in campo la voglia di lottare l’uno per l’altro. Il capitano non è solo il giocatore che porta la fascia, ma è quello che determina in partita e in allenamento. Non vedo il motivo perché non continuare con Rosi capitano“.

Infine, l’allenatore del Perugia ha rivolto un pensiero verso i tifosi: “Bisogna cercare di ritrovare l’entusiasmo con le prestazioni sul campo, e lottare ogni partita“.

Perugia-Fano, ecco i grifoni convocati

Questa la lista dei convocati dal tecnico Fabio Caserta per Perugia-A.J.Fano, gara valevole per la 1^ giornata campionato Lega Pro Girone B 2020/2021, in programma domani, domenica 27 settembre ore 17:30 presso “Stadio Renato Curi”: ANGELLA Gabriele; BAIOCCO Paolo; BIANCHIMANO Andrea; BURRAI Salvatore; CRIALESE Carlo; DRAGOMIR Vlad; ELIA Salvatore; FALZERANO Marcello; FULIGNATI Andrea; KONATE Amara; KOUAN Oulai Christian; LUNGHI Alberto; MELCHIORRI Federico; MOSCATI Marco; MURANO Jacopo; NEGRO STEFANO; RIGHETTI Samuele; ROSI Aleandro; SGARBI Filippo Lorenzo; TOZZUOLO Alessandro