SBK 2020, Round Barcellona, SuperPole Race vince Van der Mark, Gara 2 Live

Superpole Race del Round Barcellona del mondiale SBK 2020 piena di emozioni. Su tutti è riuscito a primeggiare Michael Van der Mark in sella alla sua Yamaha YZF-R1. Secondo posto per Jonhatan Rea (vincitore ieri in Gara1), terzo Loris Baz. Un ottavo posto per il pilota del team Ducati Aruba Scott Redding.

Sul tracciato di Barcellone splende il sole, amici di Supernews, è Jonhatan Rea e Michael Van der Mark prendono il via in modo deciso con alle loro spalle un agguerrito Alvaro Bautista. Ricordiamo che il format della Superpole Race prevede un numero di giri dimezzato rispetto alla gara vera: quindi tutti i piloti spremono a fondo le loro moto derivate direttamente da quelle di serie.

A cinque giri dalla conclusione Van der Mark è primo e Rea secondo. I due piloti in testa hanno preso un disceto margine sul terzo Loris Baz che, tiene sotto controllo la coppia inseguitrice, Chaz Davies e Garrett Gerloff.

Scott Redding, difende la sua ottava posizione. Mentre, sesto con la sua Panigale V4 R di Michael Ruben Rinaldi.

SBK 2020, Round Barcellona, Classifica Superpole Race

1 Michael Van Der Mark

2 Jonathan Rea

3 Loris Baz

4 Chaz Davies

5 Garrett Gerloff

6 Michael Ruben Rinaldi

7 Alex Lowes

8 Scott Redding

9 Tom Sykes

10 Jonas Folger

11 Eugene Laverty

12 Xavi Fores

13 Lorenzo Zanetti

14 Valentine Debise

15 Sylvain Barrier

16 Takumi Takahashi

Ritirato: Federico Caricasulo, Alvaro Bautista, Toprak Razgatlıoğlu, Samuele Cavalieri, Leon Haslam