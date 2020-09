SBK 2020, Round Teruel, Gara 2: segui Live ore 14

Il mondiale SBK è tornato sul circuito del Motorland Aragon per la quinta tappa di questa stagione avvincente del campionato delle derivate di serie. La lotta per la leadership si annuncia come un duello tra moto Ducati e Kawasaki, con rispettivamente il campione della BSB Scott Redding e il cinque volte campione del mondo Jonathan Rea. Inoltre, dopo Gara 1 di ieri si intravede un interessante fattore ‘R’ a caratterizzare la stagione 2020 della Superbike: tre piloti stanno rendendo interessantissimo il duello in pista, Rea-Rinaldi-Redding. Infatti, in Gara 1 ha dominato il giovanissimo pilota riminese Michael Ruben Rinaldi con la sua Panigale V4 R del team indipendente Go Eleven. Mentre il Cannibale, JR ha chiuso in seconda posizione. E questa mattina si è avuta la conferma del fattore ‘R’. Poiché a dominare la Superpole Race è stato l’alfiere del Team Ducati Aruba, Scott Redding. Jonathan Rea ha chiuso in seconda posizione e la terza posizione è stata conquistata da Michael Ruben Rinaldi.

SBK 2020, Round Teruel Gara 1: ecco la top ten all’arrivo

1. Michael Ruben Rinaldi (Ita) in 33’19″700

2. Jonathan Rea (Gbr) 5″888

3. Davies (Gbr) 10″035

4. Michael Van Der Mark (Ola) 15″965

5. Toprak Razgatlioglu (Tur) 19″357

6. Alex Lowes (Gbr) 24″138

7. Leon Haslam (Gbr) 24″275

8. Eugene Laverty (Irl) 24″749

9. Federico Caricasulo (Ita) 25.437

10. Tom Sykes (Gbr) 26″79