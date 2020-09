SBK, Gara 2 Teruel: Live ore 14

Sul circuito del Motorland Aragon, ieri è andata in scena Gara 1 della SBK 2020. Il pilota riminese del team indipendente Go Eleven, Michael Ruben Rinaldi, ha dominato le prove libere e conquistato un buon secondo posto in chiusura della Superpole alle spalle del cinque volte campione del mondo a Jonathan Rea. Quindi, in Gara 1 Rinaldi con la sua Panigale V4 R è salito gradino più alto del podio. Questa è stata la sua prima vittoria in carriera e il migliore risultato per il team Go Eleven nel mondiale delle derivate di serie.

SBK 2020, Round Teruel Gara 1: ecco la top ten all’arrivo

1. Michael Ruben Rinaldi (Ita) in 33’19″700;

2. Jonathan Rea (Gbr) 5″888;

3. Davies (Gbr) 10″035;

4. Michael Van Der Mark (Ola) 15″965;

5. Toprak Razgatlioglu (Tur) 19″357;

6. Alex Lowes (Gbr) 24″138;

7. Leon Haslam (Gbr) 24″275;

8. Eugene Laverty (Irl) 24″749;

9. Federico Caricasulo (Ita) 25.437;

10. Tom Sykes (Gbr) 26″796.

SBK 2020, la classifica dopo Gara 1

1. Jonathan Rea (Gbr) 209 punti;

2. Scott Redding (Gbr) 179 punti;

3. Chaz Davies (Gbr) 136 punti;

4. Toprak Razgatlioglu (Tur) 135 punti;

5. Michael Van Der Mark (Ola) 123 punti;

6. Alex Lowes (Gbr) 112 punti;

7. Michael Ruben Rinaldi (Ita) 104 punti;

8. Alvaro Bautista (Spa) 77 punti;

9. Loris Baz (Fra) 68 punti;

10. Leon Haslam (Gbr) 60 punti;

11. Tom Sykes (Gbr) 57 punti;

12. Garrett Gerloff (Usa) 33 punti;

13. Xavi Fores (Spa) 30 punti;

14. Federico Caricasulo (Ita) 29 punti; 15. Eugene Laverty (Irl) 26 punti;

16. Marco Melandri (Ita) 19 punti;

17. Sandro Cortese (Ger) 14 punti;

18. Leandro Mercado (Arg) 12 punti;

19. Maximilian Scheib (Cile) 11 punti; 20. Sylvain Barrier (Fra) 5 punti;

21. Christophe Ponsson (Fra) 4 punti; 22. Roman Ramos (Spa) 3 punti;

23. Matteo Ferrari (Ita) 2 punti;

24. Takumi Takahashi (Giap) 2 punti.