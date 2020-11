Osimhen Out…

Tegola in casa Napoli come in un film già visto Gattuso deve fare a meno di Osimhen

in quanto reduce da un’infortunio alla spalla riportato durante l’ultimo impegno

della sua Nigeria contro la Sierra Leone.

Non solo lo spettro covid che incombe sui calciatori sia in campionato ma sopratutto

dal ritorno delle rispettive nazionali ci si mettono pure gli infortuni gravi o di

minore entità a far rimescolare le carte nello specifico dello stesso Gattuso.

Infatti l’allenatore partenopeo si affiderà in attacco ai soliti folletti

con il funanbolico Mertens supportato dal roccioso Petagna con in aggiunta

Insigne e Politano passando da un 4-2-3-1 ad un 4-3-3 nel dare più spinta al reparto

offensivo.

Intanto Osimhen dovrà fare ricorso presso l’abituale Villa Stuart per un controllo

ortopedico che farà capire meglio il post trauma subito dopo il suo rientro verso casa,

esattamente nella giornata di mercoledì si avranno aggiornamenti.

Tutto questo comporta la sua presenza in forse nella prossima gara contro il Milan capolista

è sopratutto anche il ritorno in Europa League contro il Rijeca.

Per fortuna tutto sereno per quanto riguarda il rientro di koulibaly che ha lavorato

con il gruppo mentre Elmas ha svolto lavoro a parte.

Solo un leggero malessere sia per Llorente che per Bakayoko che hanno rinunciato

all’allenamento.

Il Napoli in conclusione va scaldando i suoi motori verso un Milan che sicuramente

non starà ad attendere gli attacchi dei partenopei, si profila di conseguenza una

gara avvincente senza esclusione di colpi a suon di goal e di prodezze da parte

dei protagonisti…