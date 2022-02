LIVE – Europa League, Atalanta-Olympiakos 0-0: fischio d’inizio alle 21

Al “Gewiss Stadium” di Bergamo va in scena Atalanta-Olympiakos, in campo stasera alle 21 per il match d’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2021-2022. I padroni di casa si presentano a questa sfida dopo essersi classificati al terzo posto nel girone F della Champions League (dietro Manchester United e Villarreal). Gli ellenici, invece, si sono guadagnati il pass per la fase ad eliminazione diretta chiudendo al secondo posto il gruppo D di Europa League (in cui erano presenti anche Eintracht Francoforte, Fenerbahce ed Anversa). Il club bergamasco non affronta una formazione greca dal 3 novembre 1987, giorno in cui vinse 2-0 in casa contro l’Ofi Creta (ottavi di finale della Coppa delle Coppe). L’ultimo scontro tra una squadra italiana e l’Olympiakos è datato 13 dicembre 2018, quando i biancorossi sconfissero per 3 a 1 il Milan (ultima giornata dei gironi di Europa League). Seguite LIVE l’andamento della partita su SuperNews!

Atalanta-Olympiakos: i record delle due squadre in Europa League

Ad oggi, l’Atalanta conta cinque partecipazioni tra Coppa Uefa ed Europa League, la prima nella stagione 1989-1990 (quando perse malamente nei trentaduesimi di finale contro lo Spartak Mosca). Il miglior piazzamento dei bergamaschi resta attualmente quello ottenuto nell’edizione 1990-1991. In quell’occasione, la squadra lombarda si spinse fino ai quarti di finale, dove fu poi eliminata dall’Inter. Dal canto suo, l’Olympiakos in questa stagione ha preso parte alla Coppa Uefa/Europa League per la ventiduesima volta. La prima risale all’annata 1972-1973 (la squadra ellenica uscì sconfitta nei sedicesimi di finale dal Tottenham). I biancorossi non sono mai riusciti a superare gli ottavi di finale in questa competizione, avendoli raggiunti in diverse occasioni. L’ultima chance fallita di giungere ai quarti di finale è dello scorso anno, quando fu l’Arsenal a sbarrare il cammino all’Olympiakos.

Arbitro: Sandro Scharer (Svizzera). Assistenti: Stephane De Almeida (Svizzera); Jonas Erni (Svizzera).