LIVE – Europa League, Barcellona-Napoli 0-0: fischio d’inizio alle 18.45

Al “Camp Nou” di Barcellona va in scena Barcellona-Napoli, in campo nel tardo pomeriggio alle 18.45 per la partita d’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2021-2022. I blaugrana si presentano a questo match come squadra retrocessa dall’edizione corrente della Champions League (sono arrivati terzi nel girone E, con Bayern Monaco, Benfica e Dinamo Kiev). Gli azzurri, invece, si sono qualificati per la fase ad eliminazione diretta classificandosi al secondo posto nel girone C di Europa League (nel gruppo c’erano anche Spartak Mosca, Leicester e Legia Varsavia). Prima di quest’oggi, Barcellona e Napoli si erano affrontate l’ultima volta l’8 agosto del 2020, nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. In quell’occasione a vincere furono i catalani, che la spuntarono con un netto 3-1 (reti di Lenglet, Messi e Suarez per il Barca; gol di Insigne per i partenopei). Seguite LIVE l’andamento della partita su SuperNews!

Barcellona-Napoli: i record delle due squadre in Europa League

Sembrerà incredibile ma è così. Il Barcellona non ha mai raggiunto una finale di Coppa Uefa (la moderna Europa League). Il club spagnolo conta attualmente dieci partecipazioni a questa competizione e il suo miglior risultato rimane al momento la semifinale, raggiunta in quattro edizioni (l’ultima nella stagione 2000-2001, quando ad alzare il trofeo fu il Liverpool). Dal canto suo, il Napoli può invece vantare il titolo di campione della Coppa Uefa 1988-1989 (vinta in finale contro lo Stoccarda). In epoca più recente, i tifosi degli azzurri ricorderanno certamente la semifinale di Europa League raggiunta dalla loro squadra del cuore nel 2015, anno in cui i partenopei furono protagonisti di un’ottima cavalcata nella fase finale del torneo, per poi essere sconfitti dagli ucraini del Dnipro (che persero poi in finale con il Siviglia).

Arbitro: Istvan Kovacs (Romania). Assistenti: Vasile Florin Marinescu (Romania); Ovidiu Artene (Romania).