LIVE – Serie A, Genoa-Inter 0-0: le formazioni ufficiali

Allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova va in scena Genoa-Inter, in campo questa sera alle 21 per la 27^ giornata del campionato di Serie A. Le due squadre si presentano a questa sfida con situazioni di classifica totalmente differenti. I rossoblù si trovano attualmente al diciannovesimo posto, avendo conquistato solamente sedici punti nelle precedenti 26 giornate di campionato. I nerazzurri, invece, sono al momento in seconda posizione, a due punti dal Milan capolista ma con una partita da recuperare (Bologna-Inter). La squadra ligure viene da quattro risultati utili consecutivi (quattro pareggi), mentre la formazione lombarda ha ottenuto un solo punto nelle ultime tre gare e non vince in campionato dal 22 febbraio (Inter-Venezia 2-1). Gli uomini di Simone Inzaghi vorranno dunque tornare al successo per poter proseguire la corsa scudetto, ma non sarà facile contro un Genoa che punta chiaramente alla salvezza. Seguite LIVE l’andamento della partita su SuperNews!

Genoa: Sirigu, Hefti, Maksimovic, Ostigard, Vazquez, Sturaro, Badelj, Gudmundsson, Melegoni, Portanova, Yeboah. A disposizione: Semper, Marchetti, Amiri, Calafiori, Ghiglione, Destro, Frendrup, Hernani, Cambiaso, Rovella, Kallon, Galdames. Allenatore: Alexander Blessin.

Inter: Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, Dzeko, Sanchez. A disposizione: Radu, Cordaz, Gagliardini, Vecino, Martinez, Ranocchia, Vidal, Dimarco, Darmian, Skriniar, Caicedo. Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Daniele Chiffi (sezione di Padova). Assistenti: Emanuele Prenna (sezione di Molfetta); Valerio Vecchi (sezione di Lamezia Terme).