Ferrari, Leclerc: “Il passo gara c’è, ma domani sarà complicato”

Una giornata non ideale quella di oggi per la Ferrari all’Hungaroring. Carlos Sainz ha chiuso le qualifiche con il quindicesimo tempo a causa di un incidente avvenuto nel Q2 causato da un suo errore provocato dal forte vento. Invece, Charles Leclerc si è classificato soltanto settimo con 1’16″496, ma a soli settantasei millesimi dalla quarta posizione di Perez che ha fatto segnare 1’16″421. Pochi millesimi che significano però molte posizioni e che complicano inevitabilmente la gara di domani. La Ferrari ha dimostrato di avere un buon passo gara nelle prove libere e Sainz in Q1 sembrava molto veloce e a suo agio nella vettura, ma il circuito ungherese non facilita i sorpassi e domani sarà un gp tutto in salita per entrambi. Le condizioni meteo caratterizzate da quel forte vento improvviso e caldo intenso non hanno certamente aiutato.

