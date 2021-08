Gp Spa, le parole dei piloti Ferrari alla vigilia del weekend

La pausa estiva è ormai terminata e questo weekend la F1 torna con il gran premio del Belgio a Spa. Un gp particolarmente amato dai piloti e con una lunga storia alle spalle. Negli anni la pista ha regalato spettacolo e grandi emozioni con le sue curve e i suoi passaggi estremi. Un circuito carico di ricordi positivi anche per Charles Leclerc che qui ha ottenuto la prima vittoria della sua carriera in Formula 1 nel 2019. Una pista molto amata anche dal suo compagno di squadra Carlos Sainz che ne apprezza particolarmente la conformazione. Alla vigilia del gran premio, i piloti Ferrari hanno rilasciato alcune dichiarazioni sulle loro aspettative per questo weekend.

Leclerc: “Dobbiamo sfruttare al meglio la SF21”



Sul sito ufficiale della Scuderia Ferrari i due piloti hanno parlato di memorie legate al circuito, ma non sono mancati pronostici sul gp. Charles Leclerc ha dichiarato:

“Spa per me è speciale perché qui ho conquistato la mia prima vittoria. Sulla carta non dovrebbe essere una pista particolarmente adatta alla nostra monoposto, però quest’anno abbiamo avuto più di una sorpresa in positivo per cui staremo a vedere. Dal canto nostro dobbiamo riuscire a sfruttare al meglio il potenziale della SF21″.

Ferrari, Sainz: “Spa una delle poche piste vere del calendario”

Carlos Sainz ha manifestato tutto il suo entusiasmo per il circuito belga e ha raccontato di come ha scoperto di essere arrivato terzo in Ungheria. Ecco le sue parole:

“Direi che Spa è una delle poche piste vere rimaste in calendario. Ci sono passaggi estremi e curve nelle quali si può davvero fare la differenza. Il terzo posto in Ungheria? L’ho scoperto mentre ero al ristorante con alcuni membri del team, visto che eravamo rimasti a Budapest per un test gomme. Allora ho ordinato una bottiglia di champagne e ci siamo concessi un brindisi. E’ la seconda volta su quattro che mi capita di non poter festeggiare sul podio un terzo posto…Non è gravissimo, l’importante è il risultato”.