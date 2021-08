MotoGp, dove vedere la tappa di Silverstone del 29 agosto? Sky o TV8?

MotoGp: dove vedere la prossima tappa di Silverstone del 29 agosto. Dopo la doppia gara in terra d’Austria a causa del Covid 19, il motomondiale ritorna spostandosi questa volta a Silverstone, Gran Bretagna. Sarà una gara scoppiettante in cui Fabio Quartararo sarà chiamato a difendere la leadership del mondiale dagli assalti di Bagnaia, Mir e Zarco rispettivamente secondo e terzo a pari punti (134), e quarto con 132 punti. Per la prima volta la Yamaha sarà orfana di Maverick Vinales che ha risolto il suo contratto. La cessazione del rapporto, arriva dopo che lo spagnolo era stato sospeso dalla casa costruttrice nipponica per via di alcune condotte scorrette. L’iberico, per le restanti gare, verrà sostituito da Cal Crutchlow.

MotoGp: dove vedere la gara di Silverstone

Si inizierà venerdì 27 agosto con le prime sessioni di prove libere, che si terranno alle 10:55 e alle 15:10. Sabato alle 10:55 terza sessione. Si ritornerà a correre alle 14:30 con le FP4, a cui faranno seguito le qualifiche. Domenica alle 10:30 ci sarà il warm up, mentre per le 14:00 è fissato l’inizio ufficiale della gara. Il Gran Premio di Silverstone verrà trasmesso in diretta tv da Sky Sport MotoGp (canale 208) e in streaming su DAZN e Sky Go. Gli appassionati potranno seguire le gesta dei corridori anche in differita: prove e qualifiche verranno trasmesse in chiaro su Tv8.

Il programma completo della prossima gara MotoGp

Venerdì 27 agosto

10:55 – Prove libere 1

15:10 – Prove libere 2

Sabato 28 agosto

10:55 – Prove libere 3

14:30 – Prove libere 4

15:10 – Qualifiche

Domenica 29 agosto

10:30 – Warm Up

14:00 – Gara