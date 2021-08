La reazione di Hamilton dopo il GP di Spa

Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, dopo tre ore di rinvii e la decisione di correre un mini GP di tre giri con metà punteggio ai piloti, ha attaccato l’organizzazione e la gestione della gara sui suoi profili social.

Le dichiarazioni del post gara di Hamilton

“Il GP del Belgio è stata una farsa, avremmo dovuto chiudere tutto, non mettere a rischio i piloti. Le uniche persone a rimetterci sono i tifosi che hanno pagato bei soldi per vederci gareggiare. Volevano assegnare obbligatoriamente i punti nel mondiale ed abbiamo fatto quasi tre giri dietro alla safety car. Abbiamo aspettato che le condizioni migliorassero, ma non sono mai migliorate sul serio per riuscire a correre. E’ stata una farsa e una perdita di tempo per tutte le persone presenti che aspettavano la gara. Per questo motivo spero venga rimborsata tutta questa gente“.

Dopo questo anomalo GP, Lewis Hamilton rimane comunque ancora in testa al Mondiale con soli tre punti davanti a Max Verstappen: 202,5 per il pilota britannico e 199,5 per il pilota olandese.

Senza gareggiare, pertanto, il pilota della Red Bull ha vinto la sedicesima gara della sua carriera e guadagnato cinque punti sul suo rivale della Mercedes, che ovviamente ha espresso tutto il suo malcontento per la non gara.