Kimi Raikkonen annuncia il ritiro: l’annuncio sui social

Raikkonen si ritira. Il pilota attualmente in forza all’Alfa Romeo, ha deciso che a partire dalla prossima stagione, non correrà più. Il finlandese, che oggi ha 41 anni, è stato l’ultimo a portare la Ferrari sul gradino più

alto del podio. Infatti è dal lontano 2007 che nessun corridore della casa costruttrice di Maranello raggiunge un simile traguardo, vincendo il campionato mondiale. Nella massima serie Kimi ha disputato 344 gare, collezionando 21 vittorie e 18 pole position.

Kimi Raikkonen a 41 anni annuncia il ritiro sui social

Il pilota dell’Alfa Romeo ha dato l’annuncio attraverso i profili social. Il messaggio, apparso su Instagram, recita: “Questo è. Questa è la mia ultima stagione in F1. E’ una decisione che ho preso lo scorso inverno. Non è stata una decisione facile, ma dopo questa stagione è tempo di cose nuove. Anche se la stagione è ancora in corso, voglio ringraziare la mia famiglia, tutte le mie squadre, tutte le persone coinvolte nella mia carriera agonistica e soprattutto tutti voi grandi fan che avete fatto il tifo per me per tutto questo tempo. La Formula 1 potrebbe finire per me, ma c’è molto di più nella vita che voglio vivere e godermi. Ci vediamo in giro! Con affetto, Kimi!“. Con il ritiro di Kimi Raikkonen si chiude definitivamente un periodo storico della Formula 1, in cui ancora riecheggiavano le imprese di piloti come Schumacher, Villenueve e Alexander Wurz.