GP Turchia, Sainz: “Partire ultimo non mi spaventa”

GP Turchia |

Questo weekend la Formula 1 sbarca all’Istanbul Park per il gran premio della Turchia e a breve le monoposto scenderanno in pista per la prima sessione di prove libere. Una gara particolarmente attesa dalla Ferrari che qui lo scorso anno fece abbastanza bene con il quarto posto di Charles Leclerc e che quindi spera di ottenere un risultato altrettanto positivo. Ieri, in conferenza stampa, l’attenzione era tutta puntata su Carlos Sainz che domenica partirà dal fondo della griglia per la sostituzione della power unit. Sulla vettura dello spagnolo sarà montata una power unit con un nuovo sistema ibrido che dovrebbe portare in gara un miglioramento nelle prestazioni. Lo stesso motore è stato già montato sulla Ferrari di Charles Leclerc a Sochi e dovrebbe aiutare il team a fare un passetto avanti e raccogliere informazioni utili per la prossima stagione.

GP Turchia, Sainz: “Con la nuova power unit potrò aiutare il team a raccogliere dati”

Ecco le parole di Carlos Sainz:

“Non sono troppo preoccupato di dovermi schierare tra gli ultimi perché da lì si può solo fare meglio…A parte le battute sono felice di poter avere anche io l’aggiornamento del sistema ibrido, perché così potrò aiutare anche io il team a raccogliere dati in vista del prossimo anno. Ogni piccolo miglioramento aiuta e sono pronto a una gara tutta all’attacco. Avrò modo di concentrarmi solo sulla ricerca dell’assetto per la corsa e spero di poter trarre vantaggio da questo domenica”.

L’asfalto del circuito di Istanbul lo scorso anno creò problemi all’aderenza delle monoposto, specialmente nella giornata di venerdì. Charles Leclerc ha dichiarato di sperare in un miglioramento del grip anche se ha ammesso che “scivolare” un po’ non gli dispiacerebbe. Anche Sainz si è espresso a questo proposito:

“Lo scorso anno al venerdì il livello di aderenza dell’asfalto era limitatissimo, mentre sabato e domenica pioveva. Per questo fatico a mettere questa pista in una scala di gradimento, ma spero di potermi fare un’idea più chiara questo weekend e che sarà positiva”.

La prima sessione di prove libere inizierà alle 10.30 ora italiana e sarà visibile su Sky Sport f1 HD.