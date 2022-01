Raikkonen: “Solo il tempo dirà quanto mi mancherà la F1”

Alla fine della stagione 2021, Kimi Raikkonen ha salutato la Formula 1 dopo venti anni di onorata carriera. Il percorso del finlandese all’interno della massima categoria di competizioni motoristiche è stato importante e ha raggiunto l’apice con il titolo mondiale conseguito con la Ferrari nel 2007. Il pilota si è ritirato dalla F1 dopo aver trascorso le ultime stagioni in Alfa Romeo tra alti e bassi, ma lasciando sempre il segno. Un addio senza rimpianti e che, stando a quanto dichiarato dallo stesso Raikkonen, sarà netto e definitivo. Infatti, intervistato dalla Bild, Kimi Raikkonen ha voluto precisare in modo perentorio che questo capitolo della sua vita si è concluso e che forse “non metterà più piede nel circus”.

Raikkonen: “Guidare era l’unica cosa che mi piaceva…”



Kimi Raikkonen ha dichiarato:

“Solo il tempo dirà quanto mi mancherà la Formula 1. So solo che guidare era l’unica cosa che mi piaceva quindi potrei non mettere più piede nel paddock. La Formula 1 non è mai stata la mia vita: ci sono sempre state cose più importanti per me e questo non cambierà. Ho smesso non perché non avessi più le forze, ma perché ho cose migliori da fare che prendere sempre l’aereo e stare in hotel.

La gente dice che io sia una leggenda, ma a me non interessa. Io sono chi sono, sono Kimi. Ripeto che non ho piani e non voglio progettare nulla. Voglio avere delle vacanze vere, non come quella estiva della F1,in cui per due settimane e mezzo devi comunque allenarti e pensare che dopo dovrai tornare in pista”.