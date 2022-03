F1, Horner: «Tre gare e capiremo i veri equilibri del Mondiale». Ecco le sue parole

Durante la seconda giornata di test in Bahrain, il team principal della Red Bull ha parlato ai microfoni di Sky Sport F1 della RedBull RB18, del nuovo presidente della FIA, del regolamento e dei rivali della Mercedes. Ecco di seguito le parole di Christian Horner.

Le parole di Horner: «Tre gare e capiremo i veri equilibri del mondiale»

Ecco le parole del team principal della scuderia anglo-austriaca Christian Horner:

SU MOHAMMED NIN SULAYEM, IL NUOVO PRESIDENTE FIA – «Ha tanta esperienza nel rally e cerca di capire come ci si muove nel mondo della Formula 1. Ha un approccio differente da Todt».

DOPO LA VITTORIA DI VERSTAPPEN – «Dopo il Mondiale 2021 abbiamo fatto una grande festa. Poi ho cercato di riposarmi…anche se ho preso il Covid».

LA SCELTA DI PRENDERE IL N.1 DA VERSTAPPEN – «E’ bello, mancava dal 2014 ed è motivo di orgoglio per tutti noi».

MASI – «Mi spiace molto per la sorte di Masi, è stata dura per lui».

MONOPOSTO 2022 – «Quanto alle macchine, ora dipenderà da come i team riusciranno a sviluppare. Mercedes? Non so dire, è un concetto molto diverso e innovativo, ma dobbiamo attendere. Tanti team porteranno novità alla prima gara».

NUOVE REGOLE E BUDGET CAP – «Le nuove regole porteranno tanta evoluzione nel corso della stagione. Ma c’è pressione per il budget cap e questa è una nuova sfida per tutti noi».

LA RICHIESTA DI AUMENTARE IL PESO – «Il peso delle macchine? A Barcellona soprattutto un team era in difficoltà e abbiamo chiesto un aumento di 5 Kg. Crediamo sia un giusto compromesso».