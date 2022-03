F1, la Red Bull cambia nel day-3: ecco tutte le novità sulla RB18

Nella terza giornata dei test in Bahrain sono apparse novità sulla Red Bull RB18 portata in pista da Sergio Perez. Si sono visti degli aggiornamenti sulle pance e sul fondo. Inoltre, al momento sembra la macchina da battere nel primo Gran Premio della stagione che scatterà il 20 marzo sulla pista di Sakhir in Bahrain. Ecco di seguito i dettagli sugli aggiornamenti Red Bull.

Le novità sulla RB18

Nella terza e ultima giornata di test in Bahrain, il team anglo-austriaco ha portato in pista aggiornamenti pianificati. Quali sono le novità portate in pista sulla RB18? Sono pance più rastremate, fianchi alti e lavori sul fondo. Aggiornamenti che hanno lo scopo di rialzare la monoposto per migliorare l’efficienza aerodinamica. Ecco i dettagli:

PANCE PIÙ RASTREMATE – Sono l’aspetto più evidente sulla Red Bull e fanno parte di una aggiornamento che, vale la pena sottolinearlo, non è una reazione all’impostazione della Mercedes, bensì un qualcosa di programmato dal team.

TAGLIO SUL FONDO – Sul fondo la novità è data da questo taglio che ha l’obiettivo di non far perdere carico aerodinamico e anche di alzare l’auto.