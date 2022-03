F1, ordine d’arrivo GP Arabia Saudita: vince Verstappen davanti a Leclerc e Sainz

Max Verstappen conquista la vittoria nel Gran Premio dell’Arabia Saudita davanti a Charles Leclerc, di solo mezzo secondo, e Carlos Sainz. Una gara accesa e decisa solamente a tre giri dal termine con il sorpasso del pilota olandese campione del mondo sulla rossa del pilota monegasco. Sul podio anche la Ferrari di Carlos Sainz che chiude davanti alla Red Bull di Checo Perez. Quinta la Mercedes di George Russell seguito da Ocon, Norris, Gasly e Magnussen. Decima la Mercedes di Lewis Hamilton. Seconda gara in stagione della Formula 1, inoltre, caratterizzata da ben tre ritiri per problemi alla monoposto, due per incidenti e Mick Schumacher e Yuki Tsunoda che non hanno preso parte al Gran Premio. Ecco di seguito l’ordine di arrivo del GP dell’Arabia Saudita e la classifica del mondiale piloti F1 dopo i primi due Gran Premi.

F1, ordine d’arrivo GP Arabia Saudita 2022

Ecco l’ordine d’arrivo del Gran Premio dell’Arabia Saudita:

Max Verstappen (Red Bull) – 25 pt Charles Leclerc (Ferrari) – 19 pt [giro veloce] Carlos Sainz (Ferrari) – 15 pt Sergio Perez (Red Bull) – 12 pt George Russell (Mercedes) – 10 pt Esteban Ocon (Alpine) – 8 pt Lando Norris (McLaren) – 6 pt Pierre Gasly (AlphaTauri) – 4 pt Kevin Magnussen (Haas) – 2 pt Lewis Hamilton (Mercedes) – 1 pt Guanyu Zhou (Alfa Romeo) – // Nico Hulkenberg (Aston Martin) – // Lance Stroll (Aston Martin) – // Fernando Alonso (Alpine) – RIT. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) – RIT. Daniel Ricciardo (McLaren) – RIT. Alexander Albon (Williams) – RIT. Nicolas Latifi (Williams) – RIT. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) – NON PARTITO Mick Schumacher (Haas) – NON PARTITO

Classifica Piloti F1 2022 aggiornata dopo il Gp dell’Arabia Saudita

Ecco di seguito la classifica piloti del mondiale di Formula 1 aggiornata dopo il secondo Gran Premio:

Leclerc – 45 pt Sainz – 33 pt Verstappen – 25 pt Russell – 22 pt Hamilton – 16 pt Ocon – 14 pt Perez – 12 pt Magnussen – 12 pt Bottas – 8 pt Norris – 6 pt Gasly – 4 pt Tsunoda – 4 pt Alonso – 2 pt Zhou – 1 pt Schumacher – 0 pt Stroll – 0 pt Hulkenberg – 0 pt Albon – 0 pt Ricciardo – 0 pt Latifi – 0 pt