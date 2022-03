Formula 1, Drive to Survive 4: la storia della stagione 2021. Ecco i dettagli

Nella giornata di venerdì 11 marzo 2022 è uscita la quarta stagione di Drive to Survive su Netflix. Giunta alla quarta stagione, la serie è il prodotto che probabilmente meglio rappresenta l’anima americana della massima categoria dell’automobile, gestita dalla fine del 2016 dalla proprietà a Stelle e Strisce Liberty Media. Anche quest’anno la serie che si occupa del dietro le quinte del mondo della Formula 1 si presenta ai suoi molti spettatori come il perfetto risultato della drammatizzazione degli eventi che hanno contraddistinto la stagione sportiva appena trascorsa, tralasciando le minuzie tecniche per dedicare maggiore spazio alle grandi storie.

La quarta stagione di Drive to Survive

Non dev’essere stato troppo difficile rendere hollywoodiana una stagione già di per sé pirotecnica come quella appena trascorsa, risoltasi solo all’ultimo giro dell’ultimo Gran Premio con la vittoria di Max Verstappen su Lewis Hamilton. Bisogna ricordare anche che tra i due contendenti sentiremo solo la voce del sette volte campione del mondo, in quanto Verstappen si è sottratto alle telecamere. Ecco di seguito un breve racconto dei dieci episodi della quarta stagione:

EP. 1 SCONTRO FRA TITANI (39 minuti) – «La stagione 2021 della Formula 1 inizia con il Gran Premio del Bahrain, durante il quale i piloti danno il massimo per ottenere la prima vittoria dell’anno».

EP.2 UN ASSO NELLA MANICA (42 minuti) – «Dopo essere passato alla McLaren, Daniel Ricciardo vuole dimostrare che è ancora un asso in pista, ma il compagno di squadra Lando Norris fa salire la tensione».

EP. 3 PUNTO DI SVOLTA (46 minuti) – «Il pilota della Red Bull Max Verstappen conquista una serie di vittorie. Intanto, Lewis Hamilton della Mercedes fatica a tenere il passo. Un incidente crea controversie».

EP. 4 UNA MONTAGNA DA SCALARE (39 minuti) – «Il team Haas vuole ribaltare le sorti della scuderia con un nuovo sponsor e due piloti debuttanti: Nikita Mazepin e Mick Schumacher».

EP. 5 STAYING ALIVE (33 minuti) – «Alla McLaren un Ricciardo in crisi ma non rassegnato spinge sull’acceleratore sperando di rovinare il ritorno a casa della Ferrari durante il Gran Premio d’Italia».

EP. 6 UN PUNTO DA DIMOSTRARE (37 minuti) – «Dopo il cambio di proprietà, la leggendaria Williams cerca di lasciarsi alle spalle gli ultimi problemi per ripartire con slancio».

EP. 7 UNA CRESCITA DOLOROSA (36 minuti) – «Yuki Tsunoda ed Esteban Ocon hanno talento, ma saranno in grado di gestire la pressione? I due piloti devono mettersi alla prova nelle acque agitate della Formula 1».

EP. 8 LA DECISIONE DI WOLFF (42 minuti) – «Corre voce che un pilota emergente potrebbe unirsi ad Hamilton nel team Mercedes, rischiando di lasciare a casa Valtteri Bottas».

EP. 9 PRONTI ALLA LOTTA (52 minuti) – «Restano solo poche gare e i piloti disposti a tutto pur di ottenere qualche vantaggio sono ufficialmente pronti alla lotta».

EP. 1O CORSE DIFFICILI (46 minuti) – «Al termine di un’altra agguerrita stagione, le scuderie Mercedes e Red Bull si affrontano nella sfida decisiva di un’intera generazione».