Formula 1, Haas: Magnussen prende il posto di Mazepin. Tutti i dettagli

Alla vigilia dell’inizio dei test in Bahrain è arrivato l’annuncio di Haas sul nome del sostituto di Nikita Mazepin: sarà Kevin Magnussen. Il pilota danese ha firmato un pluriennale e lo vedremo in pista già da subito: infatti, sarà impegnato nei primi giri al volante della VF-22 proprio nei test di Sakhir in Bahrain. Per Magnussen si tratta di un ritorno sia in Formula 1 che in Haas, infatti ha corso ben quattro stagioni con la scuderia americana (dal 2017 al 2020). Ecco di seguito le parole del team principal Gunter Steiner.

Magnussen sostituirà Mazepin. Le parole del team principal Gunter Steiner

Ecco le prime parole del team principal della scuderia americana, Gunter Steiner: «Sono felice di dare il bentornato a Kevin. Quando cercavamo un pilota che potesse portare valore al team (per non parlare della sua grande esperienza in F1), quella di puntare su Kevin è stata una decisione semplice, per noi. . Lui ha dimostrato disponibilità immediata, per cui possiamo sfruttarlo già come importante risorsa nei test pre-stagionali con Mick Schumacher e Pietro Fittipaldi. Pietro sarà il primo a scender in pista con mezza giornata di test giovedì, Mick e Kevin proseguiranno nel lavoro prima del Gran Premio del Bahrain. Kevin ha avuto un ruolo fondamentale nei nostri precedenti successi, anche nel 2018, quando abbiamo ottenuto i nostri migliori risultati in Formula 1. Con la grande esperienza che ha rappresenterà un punto di riferimento per lo sviluppo della VF-22 »