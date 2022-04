F1, dal 2023 arriva il GP rivoluzionario di Las Vegas: ecco tutti i dettagli e le novità

Novità nel calendario del Mondiale di F1 del prossimo anno. Non solo casinò, hotel di lusso e ristoranti, dal 2023 Las Vegas avrà un Gran Premio di Formula 1. L’annuncio arriva dal presidente di Liberty Media, Greg Maffei, e dal presidente della Formula 1, Stefano Domenicali, presenti a Las Vegas. Si prospetta una tra le gare più suggestive, spettacolari e rivoluzionarie del Mondiale. Ecco di seguito tutti i dettagli.

I dettagli sul GP di Las Vegas: pista, tracciato, giri e novità

Il Gran Premio si svilupperà lungo la mitica Strip di Las Vegas e si correrà di sabato sera (domenica mattina in Europa), a novembre. Per la precisione si dovrebbe trattare del 24 novembre 2023, nel weekend delle vacanze per il giorno di Ringraziamento in America. Inoltre, il tracciato sarà di 6.12 km, con picchi di velocità stimati di 342 km/h e con 50 giri previsti.

Le parole di Domenicali e Maffei sul GP di Las Vegas

DOMENICALI (Presidente F1) – «Per la Formula 1 è un momento incredibile che dimostra l’enorme appeal e la crescita del nostro sport, che porta così una terza corsa negli Stati Uniti. Las Vegas è una delle città più note al mondo, correre sulla Strip sarà incredibile: non c’è un posto migliore per correre e non vediamo l’ora che arrivi il 2023»

MAFFEI (Presidente Liberty Media) – «Si tratta di un matrimonio perfetto tra una città iconica e la regina dei motorsport. Il potenziale della Formula 1 è noto da anni e con il Gran Premio di Las Vegas viene portato al livello successivo»