MotoGP, brutta caduta di Marquez nel warm up: pilota in ospedale – IMMAGINI SHOCK

Bruttissima caduta per Marc Marquez, che è stato vittima di un violento high side, durante il warm up di Mandalika. Il pilota spagnolo ha perso il posteriore della RCV che l’ha disarcionato con estrema violenza lanciandolo in un volo davvero terribile. Per fortuna il pilota della Honda si è alzato con le sue gambe dopo la caduta, ma si è immediatamente recato verso il centro medico per fare dei controlli. Ecco di seguito gli aggiornamenti.

Le condizioni di Marc Marquez

Marc Marquez è stato trasportato in elicottero presso l’ospedale di Lombok per effettuare una tack di controllo. Sembra che al momento non ci siano problemi alla vista per il pilota spagnolo, ma si attendono notizie ufficiali riguardo la situazione anche per capire l’eventuale FIT o meno in vista della gara. Secondo le ultime notizie, come riportato da Sky, Marc Marquez ha subito un trauma cranico ed è in un leggero stato confusionale, ma è atteso a breve sul circuito.

❌ VIOLENTISSIMO HIGH-SIDE NEL WARM UP PER @marcmarquez93

👉 Il pilota spagnolo verrà portato in ospedale per controlli#SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP pic.twitter.com/TCL0aoteW8 — Sky Sport MotoGP (@SkySportMotoGP) March 20, 2022