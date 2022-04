F1, ordine d’arrivo GP Australia: dominio Leclerc e altro ritiro per Verstappen. Ecco la classifica piloti 2022

Dominio di Charles Leclerc sul circuito Albert Park di Melbourne nel Gran Premio d’Australia. Altra vittoria del pilota monegasco della Ferrari nel mondiale 2022, dopo quella a Sakhir, mentre altro ritiro per Max Verstappen. Motore in fiamme sulla monoposto del campione del mondo e secondo ritiro in tre gare. Secondo posto per il Checo Perez, terzo posto e secondo podio in carriera (dopo quello particola a Spa) per George Russell, mentre chiude in quarta posizione la Mercedes di Lewis Hamilton. Brutta giornata per l’altro pilota Ferrari, Carlos Sainz, che finisce nella ghiaia al secondo giro. Ecco di seguito l’ordine d’arrivo del GP d’Australia e la classifica piloti del mondiale 2022.

F1, ordine d’arrivo GP Australia 2022

Ecco l’ordine d’arrivo del Gran Premio d’Australia 2022:

Charles Leclerc (Ferrari) – 26 pt. [GIRO VELOCE] Sergio Perez (Red Bull) – 18 pt. George Russell (Mercedes) – 15 pt. Lewis Hamilton (Mercedes) – 12 pt. Lando Norris (McLaren) – 10 pt. Daniel Ricciardo (McLaren) – 8 pt. Esteban Ocon (Alpine) – 6 pt. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) – 4 pt. Pierre Gasly (AlphaTauri) – 2 pt. Alexander Albon (Williams) – 1 pt. Lance Stroll (Aston Martin) – // Guanyu Zhou (Alfa Romeo) – // Mick Schumacher (Haas) – // Kevin Magnussen (Haas) – // Yuki Tsunoda (AlphaTauri) – // Nicolas Latifi (Williams) – // Fernando Alonso (Alpine) – // Max Versteppen (Red Bull) – RIT. Sebastian Vettel (Aston Martin) – RIT. Carlos Sainz (Ferrari) – RIT.

Classifica Piloti F1 2022 aggiornata dopo il GP d’Australia

Ecco di seguito la classifica piloti del mondiale di Formula 1 aggiornata dopo il terzo Gran Premio della stagione:

Leclerc – 71 pts Russell – 37 pts Sainz – 33 pts Perez – 30 pts Hamilton – 28 pts Verstappen – 25 pts Ocon – 20 pts Norris – 16 pts Magnussen – 12 pts Bottas – 12 pts Ricciardo – 8 pts Gasly – 6 pts Tsunoda – 4 pts Alonso – 2 pts Zhou – 1 pt Albon – 1 pt Schumacher – 0 pt Stroll – 0 pt Latifi – 0 pt Vettel – 0 pt Hulkenberg – 0 pt