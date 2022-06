F1, ordine arrivo GP Baku: trionfo Verstappen e disastro Ferrari. Ecco la classifica piloti aggiornata

Il GP di Baku 2022 è di Max Verstappen. Uno-due RedBull in Azerbaijan con il trionfo dell’olandese campione del mondo davanti al compagno di squadra Sergio Perez e il pilota Mercedes George Russell. Male la Ferrari, non per colpa dei piloti, ma per affidabilità: infatti, Charles Leclerc è costretto a ritirarsi quando è in testa mentre Carlos Sainz al nono giro per un problema idraulico. Problemi che si sono manifestati anche su altre due monoposto motorizzate Ferrari, ovvero l’Alfa Romeo di Zhou Guanyu e l’Haas di Kevin Magnussen. Ottima gara anche per uno sfinito Lewis Hamilton che chiude al quarto posto, dopo essere partito in settima posizione e nonostante i tantissimi dolori alla schiena causati dal porpoising della sua monoposto. Ecco di seguito l’ordine d’arrivo del Gran Premio di Baku e come cambia la classifica del mondiale piloti.

F1, ordine d’arrivo GP Baku 2022

Ecco l’ordine d’arrivo dell’ottava tappa del Mondiale 2022, ovvero il Gran Premio di Baku:

Max Verstappen (Red Bull) – 25 pt. Sergio Perez (Red Bull) – 19 pt. [giro veloce] George Russell (Mercedes) -15 pt. Lewis Hamilton (Mercedes) – 12 pt. Pierre Gasly (AlphaTauri) – 10 pt. Sebastian Vettel (Aston Martin) – 8 pt. Fernando Alonso (Alpine) – 6 pt. Daniel Ricciardo (McLaren) – 4 pt. Lando Norris (McLaren) – 2 pt. Esteban Ocon (Alpine) – 1 pt. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) – 0 pt. Alexander Albon (Williams) – // Yuki Tsunoda (AlphaTauri) – // Mick Schumacher (Haas) – // Nicolas Latifi (Williams) – // Charles Leclerc (Ferrari) – DNF Carlos Sainz (Ferrari) – DNF Guanyu Zhou (Alfa Roem) – DNF Kevin Magnussen (Haas) – DNF Lance Stroll (Aston Martin) – DNF

Classifica piloti 2022 aggiornata dopo il GP di Baku

Ecco di seguito la classifica piloti del Mondiale di Formula 1 aggiornata dopo il GP di Baku e soprattutto dopo due ritiri e una quarta posizione in tre gare per Charles Leclerc:

Verstappen – 165 pt. Perez – 154 pt. Leclerc – 134 pt. Russell – 103 pt. Sainz – 95 pt. Hamilton – 70 pt. Norris – 50 pt. Bottas – 40 pt. Ocon – 32 pt. Alonso – 26 pt. Gasly – 18 pt. Tsunoda – 17 pt. Magnussen – 15 pt. Ricciardo – 15 pt. Vettel – 13 pt. Albon – 3 pt. Stroll – 2 pt. Zhou – 1 pt. Schumacher – 0 pt. Hulkenberg – 0 pt. Latifi – 0 pt.