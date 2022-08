Audi entrerà in Formula 1 a partire dal 2026: ecco i dettagli

Dopo lunghi mesi di trattative e indiscrezioni, è arrivato l’annuncio ufficiale: Audi entrerà in Formula 1 a partire dalla stagione 2026. A comunicarlo è stata la stessa casa di Ingolstadt con una conferenza stampa a Spa-Francorchamps alla quale erano presenti il presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem, il presidente della Formula 1 Stefano Domenicali, il presidente di Audi Markus Duesmann e il direttore tecnico Oliver Hoffmann. Ancora non è noto il team che si affiderà al propulsore dei quattro anelli, anche se con molta probabilità sarà l’Alfa Romeo Sauber. Ecco di seguito le parole del presidente e del direttore tecnico Audi.

Audi in Formula 1: le parole della casa tedesca

Ecco le parole del presidente di Audi Markus Duesmann e del direttore tecnico Oliver Hoffmann sull’approdo di Audi in Formula 1:

MARKUS DUESMANN (PRESIDENTE AUDI) – “La Formula 1 è sia un palcoscenico globale per il nostro marchio sia un laboratorio di sviluppo altamente stimolante. La combinazione di alte prestazioni e competizione è sempre un motore di innovazione e trasferimento tecnologico nel nostro settore. Con le nuove regole, per noi è il momento giusto per essere coinvolti. Dopo tutto, sia la Formula 1 che Audi perseguono chiari obiettivi di sostenibilità”.

OLIVER HOFFMANN (DIRETTORE TECNICO AUDI) – “Alla luce dei grandi balzi tecnologici che la serie sta compiendo verso la sostenibilità nel 2026, possiamo parlare di una nuova Formula 1. La Formula 1 si sta trasformando, e Audi ha deciso di introdurre un nuovo sistema di gestione delle emissioni. Uno stretto legame tra il nostro progetto di Formula 1 e il dipartimento di sviluppo tecnico di Audi consentirà di creare sinergie.”