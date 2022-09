F1, ufficializzato il calendario 2023: stagione da record con 24 GP e tante novità. I dettagli

Il Consiglio mondiale del motorsport FIA ha ufficializzato il calendario del Mondiale di F1 2023. Rispetto alla bozza uscita un po’ di tempo fa, l’unico cambiamento è l’inversione delle date tra il Gran Premio di Belgio a Spa e il Gran Premio di Ungheria all’Hungaroring. Confermato il record di 24 Gran Premi, ovvero il massimo possibile secondo il Patto della Concordia), che porterà i piloti a girare il mondo per quattro continenti come mai fatto fino ad ora. Si comincerà il 5 marzo a Sakhir, in Bahrain, e si terminerà il 26 novembre ad Abu Dhabi. Dunque, stagione che inizierà in anticipo e che terminerà prima rispetto alle ultime stagioni. Confermate le due tappe italiane: 21 maggio Imola e 3 settembre Monza. Ecco di seguito il calendario completo.

Calendario completo Mondiale F1 2023

Ecco di seguito il calendario completo, compreso di date, del Mondiale 2023 di Formula 1. Confermate le due tappe italiane, presente anche Montecarlo, esordio per Las Vegas e grande ritorno per la Cina. Il calendario completo:

GP Bahrain – 5 marzo 2023 GP Arabia Saudita – 19 marzo 2023 GP Australia – 2 aprile 2023 GP Cina – 16 aprile 2023 GP Azerbaijan – 30 aprile 2023 GP Miami – 7 maggio 2023 GP Emilia Romagna – 21 maggio 2023 GP Monaco – 28 maggio 2023 GP Spagna – 4 giugno 2023 GP Canada – 18 giugno 2023 GP Austria – 2 luglio 2023 GP Gran Bretagna – 9 luglio 2023 GP Ungheria – 23 luglio 2023 GP Belgio – 30 luglio 2023 GP Olanda – 27 agosto 2023 GP Italia – 3 settembre 2023 GP Singapore – 17 settembre 2023 GP Giappone – 24 settembre 2023 GP Qatar – 8 ottobre 2023 GP USA – 22 ottobre 2023 GP Messico – 29 ottobre 2023 GP Brasile – 5 novembre 2023 GP Las Vegas – 18 novembre 2023 GP Abu Dhabi – 26 novembre 2023