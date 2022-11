F1, partito il countdown per il Mondiale 2023: ecco il calendario e i piloti in pista

Chiuso un Mondiale, si pensa già al prossimo. Martedì 22 novembre si va già in pista per i test Pirelli ad Abu Dhabi, ma tutti gli appassionati di Formula 1 hanno già attivato il countdown per il Mondiale 2023: -102 giorni al semaforo verde di Sakhir. Quello che ci attende sarà il Mondiale più lungo di sempre e con un calendario, da record, composto da ben 24 gare. Ecco di seguito il calendario completo della stagione 2023 e la line-up dei piloti che vedremo in pista.

Il calendario completo del Mondiale 2023

La stagione 2023 si aprirà leggermente in anticipo, rispetto gli ultimi anni, e si partirà in Bahrain il 5 marzo. Tornerà il Gran Premio di Cina, l’Italia avrà due Gran Premi, debutterà il Gran Premio in notturna di Las Vegas e il gran finale di Abu Dhabi è fissato per il weekend del 26 novembre. Ecco di seguito il calendario completo con le rispettive date:

GP Bahrain – 5 marzo 2023 GP Arabia Saudita – 19 marzo 2023 GP Australia – 2 aprile 2023 GP Cina – 16 aprile 2023 GP Azerbaijan – 30 aprile 2023 GP Miami – 7 maggio 2023 GP Emilia Romagna – 21 maggio 2023 GP Monaco – 28 maggio 2023 GP Spagna – 4 giugno 2023 GP Canada – 18 giugno 2023 GP Austria – 2 luglio 2023 GP Gran Bretagna – 9 luglio 2023 GP Ungheria – 23 luglio 2023 GP Belgio – 30 luglio 2023 GP Olanda – 27 agosto 2023 GP Italia – 3 settembre 2023 GP Singapore – 17 settembre 2023 GP Giappone – 24 settembre 2023 GP Qatar – 8 ottobre 2023 GP USA – 22 ottobre 2023 GP Messico – 29 ottobre 2023 GP Brasile – 5 novembre 2023 GP Las Vegas – 18 novembre 2023 GP Abu Dhabi – 26 novembre 2023

La line-up del Mondiale 2023

Dopo l’addio definitivo di Sebastian Vettel e Nicholas Latifi, gli addii temporanei (o almeno si spera) di Mick Schumacher e Daniel Ricciardo, il Mondiale 2023 vedrà debuttare ben tre piloti nella massima serie: Nyck De Vries (anche se ha già corso una gara in F1 da sostituto), Oscar Piastri e Logan Sargeant. Ecco di seguito le coppie del Mondiale 2023:

FERRARI : Charles Leclerc – Carlos Sainz;

: Charles Leclerc – Carlos Sainz; RED BULL : Max Verstappen – Sergio Perez;

: Max Verstappen – Sergio Perez; MERCEDES : Lewis Hamilton – George Russell;

: Lewis Hamilton – George Russell; MCLAREN : Lando Norris – Oscar Piastri;

: Lando Norris – Oscar Piastri; ALPINE : Pierre Gasly – Esteban Ocon;

: Pierre Gasly – Esteban Ocon; ASTON MARTIN : Lance Stroll – Fernando Alonso;

: Lance Stroll – Fernando Alonso; ALFA ROMEO : Valtteri Bottas – Guanyu Zhou;

: Valtteri Bottas – Guanyu Zhou; ALPHATAURI : Yuki Tsunoda – Nyck De Vries;

: Yuki Tsunoda – Nyck De Vries; HAAS : Kevin Magnussen – Nico Hulkenberg;

: Kevin Magnussen – Nico Hulkenberg; WILLIAMS: Alexander Albon – Logan Sargeant.