Formula1, ecco il nome e quando verrà annunciato il nuovo team principal Ferrari

Dopo le dimissioni di Mattia Binotto dal ruolo di team principal della Ferrari, il candidato numero uno per assumere quel ruolo è Frederic Vasseur. Secondo le ultime indiscrezioni, salvo colpi di scena, sarà al 99.9% l’attuale team principal dell’Alfa Romeo ad occupare lo stesso ruolo nella scuderia di Maranello. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare entro la fine del 2022, molto probabilmente prima di Natale, e Mattia Binotto resterà in carica fino al 31 dicembre. Ecco di seguito alcuni dettagli sulla carriera sportiva dell’attuale capo dell’Alfa Romeo e le parole di Charles Leclerc in merito.

Chi è Frederic Vasseur: il futuro team principal Ferrari

Frederic Vasseur, salvo colpi di scena, sarà il prossimo team principal della Ferrari. La figura dell’ingegnere francese è ben nota nel paddock di Formula 1, dove nel 2016 è entrato come team principal della Renault. Inoltre, Vasseur ha un buon rapporto con Charles Leclerc: infatti, l’attuale punta di diamante della Rossa ha debuttato in F1 con la Sauber guidata dall’ingegnere francese. Oltre alla F1, nel 2012, Vasseur ha fondato Spark Racing Technology (SRT), azienda che sviluppa propulsori ibridi ed elettrici. Con la nasciata nel 2014 della Formula E, la sua Spark Racing Technology è stata incaricata di costruire 40 telai per la serie inaugurale.

Vasseur nuovo team principal Ferrari? Le parole di Leclerc

Ecco di seguito le parole di Charles Leclerc sulle dimissioni di Mattia Binotto e il possibile approdo di Vasseur in Ferrari:

“Ho piena fiducia in John Elkann e Benedetto Vigna per fare la scelta giusta. Auguro il meglio a Mattia per quello che ha fatto. Noi proveremo a spingere, sperando in un 2023 positivo. Per ora sono solo rumors. Ho lavorato con lui anche prima di arrivare in Formula 1, abbiamo sempre avuto un buon rapporto. È un bravissimo team principal. Tuttavia non prendo io queste decisioni, vedremo chi sarà”