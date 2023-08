Formula 1, GP d'Italia 2023: dove vedere la gara ? Programma, calendario e diretta TV

Il mese di Settembre inizia forte per la Formula 1 e offre un classico che abbraccia tutti i tifosi delle 4 ruote: il "Gran Premio d'Italia". Quattordicesimo appuntamento stagionale, sui 22 previsti, per questo 2023. La gara è per Domenica 3 Settembre, sul circuito di Monza. Ecco il programma, il calendario e dove vedere la gara in Diretta TV e in Live Streaming.

Dopo il GP d'Olanda, in cui ha visto trionfare ancora una volta Max Verstappen sul circuito di Zandvoort, l'attesa è rivolta tutta al GP d'Italia 2023: vedere la gara di Monza è un classico per gli appassionati delle 4 ruote. Sarà un Settembre carico di appuntamenti per la Formula 1: sono 3 quelli previsti (1-3 Settembre il GP d'Italia, 15-17 Settembre il GP di Singapore e 22-24 Settembre il GP di Giappone). Si riprende con la quattordicesima edizione stagionale del Mondiale 2023. Domenica 3 Settembre sarà protagonista il circuito di Monza, un classico della storia della Formula 1.

GP d'Italia 2023: dove vedere la gara ? Il programma e il calendario: prove libere, qualifiche e gara

VENERDI' 1 SETTEMBRE 2023

Ore 13:30 - 14:30 | Prove libere 1 [Sky]

Ore 17:00 - 18:00 | Prove libere 2 [Sky]

SABATO 2 SETTEMBRE 2023

Ore 12:30 - 13:30 | Prove libere 3 [Sky]

Ore 16:00 - 17:00 | Qualifiche [Sky; TV8 in chiaro e in diretta]

DOMENICA 3 SETTEMBRE 2023

Ore 15:00 | Gara [Sky; TV8 in chiaro e in diretta]

GP Italia 2023: dove vedere la gara ? In Diretta TV e in Live Streaming

Il GP d'Italia sarà trasmesso in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno [Canale 201 di Sky] e su Sky Sport F1 HD [Canale 207], in streaming su Sky Go e su NOW, in diretta e in chiaro su TV8 [Canale 8 del digitale terrestre]. Il servizio offerto da Sky è rivolto ai propri clienti abbonati.

Classifica Piloti F1, prima del Gran Premio d'Italia

L'ultimo GP, quello d'Olanda, ha visto l'assoluto dominio di Max Verstappen, nonostante una pioggia incessante e diversi imprevisti di gara. L'olandese, giocando anche "in casa", conquista la 9 vittoria consecutiva della stagione ed eguaglia il record di Sebastian Vettel. Secondo posto per Alonso e terzo per Gasly, quest'ultimo sul podio grazie anche a una penalità di 5'' attribuita al messicano Perez, giunto quarto in classifica. Per la Ferrari, Sainz si aggiudica la 5° posizione, mentre Leclerc è costretto a ritirarsi. In definitiva, su 13 gare fin qui disputate, 11 sono le vittorie del pilota RedBull. Le restanti 2 sono del compagno di scuderia, il messicano Sergio Perez.

P. Nazione Pilota Team Punti 1 Verstappen M. Red Bull 339 2 Perez S. Red Bull 201 3 Alonso F. Aston Martin 168 4 Hamilton L. Mercedes 156 5 Sainz C. Ferrari 102 6 Leclerc C. Ferrari 99 7 Russell G. Mercedes 99 8 Norris L. McLaren 75 9 Stroll L. Aston Martin 47 10 Gasly P. Alpine 37 11 Ocon E. Alpine 36 12 Piastri O. McLaren 36 13 Albon A. Williams 15 14 Hulkenberg N. Haas 9 15 Bottas V. Alfa Romeo Racing 5 16 Zhou G. Alfa Romeo Racing 4 17 Tsunoda Y. Alphatauri 3 18 Magnussen K. Haas 2 19 Sargeant L. Williams - 20 De Vries N. Alphatauri - 21 Ricciardo D. Alphatauri - 22 Lawson L. Alphatauri -

Classifica Team F1, prima del Gran Premio d'Italia

E' dominio assoluto RedBull anche per la classifica dei costruttori: 540 punti; segue la Mercedes al secondo posto con 255, con un distacco incolmabile e sempre più schiacciante.

Max Verstappen, anche per questa gara, parte con tutti i favori dei pronostici. La corsa per strappare tutti i record di vittorie della Formula 1 continua inarrestabile per il pilota olandese, così come per la scuderia di appartenenza. Per la Ferrari, ci sarà la grande occasione per riscattarsi di fronte al proprio pubblico.

P. Team Punti 1 Red Bull 540 2 Mercedes 255 3 Aston Martin 215 4 Ferrari 201 5 McLaren 111 6 Alpine 73 7 Williams 15 8 Haas 11 9 Alfa Romeo Racing 9 10 Alphatauri 3

