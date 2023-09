Formula 1, GP d'Italia 2023: dove vedere la gara? Programma, calendario e diretta TV

Il mese di Settembre inizia forte per la Formula 1 e offre un classico che abbraccia tutti i tifosi delle 4 ruote: il "Gran Premio d'Italia". Quattordicesimo appuntamento stagionale, sui 22 previsti, per questo 2023. La gara è per domenica 3 settembre, sul circuito di Monza. Ecco il programma, il calendario e dove vedere la gara in Diretta TV e in Live Streaming.

Dopo il GP d'Olanda, in cui ha visto trionfare ancora una volta Max Verstappen sul circuito di Zandvoort, l'attesa è rivolta tutta al luogo che ospita il GP d'Italia 2023, dove ci sarà possibilità di vedere la gara: Monza ! Un autentico classico della Formula 1 per gli appassionati delle 4 ruote. Sì presenterà un Settembre carico di appuntamenti per la Formula 1: sono 3 quelli previsti (1-3 settembre il GP d'Italia, 15-17 settembre il GP di Singapore e 22-24 settembre il GP di Giappone). Si riprende con la quattordicesima edizione stagionale del Mondiale 2023, somenica 3 settembre.

GP d'Italia 2023: dove vedere la gara? Il programma e il calendario: prove libere, qualifiche e gara

VENERDI' 1 SETTEMBRE 2023

Ore 13:30 - 14:30 | Prove libere 1 [Sky]

Ore 17:00 - 18:00 | Prove libere 2 [Sky]

SABATO 2 SETTEMBRE 2023

Ore 12:30 - 13:30 | Prove libere 3 [Sky]

Ore 16:00 - 17:00 | Qualifiche [Sky; TV8 in chiaro e in diretta]

DOMENICA 3 SETTEMBRE 2023

Ore 15:00 | Gara [Sky; TV8 in chiaro e in diretta]

Programma GP d'Italia Calendario GP d'Italia PROVE LIBERE 1 [Sky] Venerdì 1 settembre, ore 13:30 - 14:30 PROVE LIBERE 2 [Sky] Venerdì 1 settembre, ore 17:00 - 18:00 PROVE LIBERE 3 [Sky] Sabato 2 settembre, ore 12:30 - 13:30 QUALIFICHE [Sky; TV8 in chiaro e in diretta] Sabato 2 settembre, ore 16:00 - 17:00 GARA [Sky; TV8 in chiaro e in diretta] Domenica 3 settembre, ore 15:00

GP Italia 2023: dove vedere la gara? In Diretta TV e in Live Streaming

Il GP d'Italia sarà trasmesso in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno [Canale 201 di Sky] e su Sky Sport F1 HD [Canale 207], in streaming su Sky Go e su NOW, in diretta e in chiaro su TV8 [Canale 8 del digitale terrestre]. Il servizio offerto da Sky è rivolto ai propri clienti abbonati.

GP D'ITALIA IN DIRETTA TV

Sky Sport Uno [Canale 201 di Sky]

[Canale 201 di Sky] Sky Sport Formula1 HD [Canale 207 di Sky]

[Canale 207 di Sky] TV8 [Canale 8 del digitale terrestre]

GP D'ITALIA IN STREAMING

Sky Go

NOW

TV8 [www.tv8.it]

GP D'ITALIA IN CHIARO

TV8 [Canale 8 del digitale terrestre]

Classifica Piloti F1, prima del Gran Premio d'Italia

L'ultimo GP, quello d'Olanda, ha visto l'assoluto dominio di Max Verstappen, nonostante una pioggia incessante e diversi imprevisti di gara. L'olandese, giocando anche "in casa", conquista la 9 vittoria consecutiva della stagione ed eguaglia il record di Sebastian Vettel. Secondo posto per Alonso e terzo per Gasly, quest'ultimo sul podio grazie anche a una penalità di 5'' attribuita al messicano Perez, giunto quarto in classifica. Per la Ferrari, Sainz si aggiudica la 5° posizione, mentre Leclerc è costretto a ritirarsi. In definitiva, su 13 gare fin qui disputate, 11 sono le vittorie del pilota RedBull. Le restanti 2 sono del compagno di scuderia, il messicano Sergio Perez.

P. Nazione Pilota Team Punti 1 Verstappen M. Red Bull 339 2 Perez S. Red Bull 201 3 Alonso F. Aston Martin 168 4 Hamilton L. Mercedes 156 5 Sainz C. Ferrari 102 6 Leclerc C. Ferrari 99 7 Russell G. Mercedes 99 8 Norris L. McLaren 75 9 Stroll L. Aston Martin 47 10 Gasly P. Alpine 37 11 Ocon E. Alpine 36 12 Piastri O. McLaren 36 13 Albon A. Williams 15 14 Hulkenberg N. Haas 9 15 Bottas V. Alfa Romeo Racing 5 16 Zhou G. Alfa Romeo Racing 4 17 Tsunoda Y. Alphatauri 3 18 Magnussen K. Haas 2 19 Sargeant L. Williams - 20 De Vries N. Alphatauri - 21 Ricciardo D. Alphatauri - 22 Lawson L. Alphatauri -

Classifica Team F1, prima del Gran Premio d'Italia

E' dominio assoluto RedBull anche per la classifica dei costruttori: 540 punti; segue la Mercedes al secondo posto con 255, con un distacco incolmabile e sempre più schiacciante.

Max Verstappen, anche per questa gara, parte con tutti i favori dei pronostici. La corsa per strappare tutti i record di vittorie della Formula 1 continua inarrestabile per il pilota olandese, così come per la scuderia di appartenenza. Per la Ferrari, ci sarà la grande occasione per riscattarsi di fronte al proprio pubblico.