Formula 1, sparatoria nella casa di Sergio Perez: c’è un ferito. Ecco i dettagli

Si è chiusa con un deludente nono tempo la qualifica nel GP di Monaco, quinto Gran Premio della stagione di Formula 1, per Sergio Perez. Il pilota della Red Bull ha però partecipato a questa sessione in uno stato d’animo tutt’altro che sereno: prima di salire sulla monoposto ha ricevuto una notizia piuttosto sconvolgente. Dal Messico è infatti giunta la notizia di un tentativo di assalto armato presso la casa della sua famiglia a Guadalajara e che c’è stato un ferito. Ecco di seguito i dettagli.

L’assalto alla casa di Perez e la situazione

Il tentativo di assalto presso la casa della famiglia di Sergio Perez a Guadalajara è terminato con una guardia del corpo ferita da colpi d’arma da fuoco e al momento non si sanno le sue condizioni. Le notizie che giungono dal Messico sono ancora frammentarie: l’assalto fortunatamente non è andato a buon fine, ma al momento non è chiaro la motivazione. Le strade al momento percorribili sono due: un tentativo di rapina o addirittura un tentativo di rapimento. Nel paese centroamericano, infatti, il potente cartello della droga è noto per rapire i parenti delle persone ricche, chiedendo sostanziosi riscatti. Negli ultimi tempi è inoltre aumentata la sua influenza proprio nella zona di Guadalajara.