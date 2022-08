Formula 1, dove vedere Gp Olanda in tv e in streaming gratis: Sky Sport o TV8?

DOVE VEDERE GP OLANDA, STREAMING GRATIS FORMULA 1 – La Formula 1 sembra avere ormai un favorito molto evidente: il campione del mondo in carica Verstappen ha ormai quasi 100 punti di vantaggio su Sergio Perez e Charles Leclerc. Adesso il Gran Premio di casa per Super Max, davanti alla marea Orange.

Formula 1, il programma del Gran Premio di Olanda: date e orari di libere, qualifiche e gara

Questo il programma completo del weekend ungherese di Formula 1:

Venerdì 26 agosto: Prove Libere 1 ore 12.30; Prove Libere 2 ore 16

Sabato 27 agosto: Prove Libere 3 ore 12; Qualifiche ore 15

Domenica 28 agosto: Gara ore 15

Formula 1 Zandvoort, ecco dove vedere il Gran Premio di Olanda in streaming gratis e tv in chiaro

L’intero weekend olandese di Formula 1 sarà come sempre visibile su Sky Sport F1, sul canale 207 del satellite. In streaming, ovviamente, si potrà assistere all’evento su Sky Go e su NowTv. In chiaro, sarà possibile guardare qualifiche e gara su TV8, ma solo in differita: probabilmente, le qualifiche saranno visibili alle 18,30 di sabato e la gara alle 18,30 di domenica. In streaming gratis, dunque, si potrà assistere all’evento in differita sul sito internet di TV8.