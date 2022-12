Formula 1, presentazione nuova Ferrari: ecco la data e dove vederla in tv e streaming

Sta per iniziare una nuova era in Ferrari: dopo quattro stagioni con Mattia Binotto in qualità di team principal, il cavallino si affiderà a Frederic Vasseur, ex Alfa Romeo e con grande esperienza in Formula 1. Il secondo posto di Leclerc nel Mondiale piloti e il secondo posto costruttori hanno spinto l’italo-svizzero a dire addio, portando così l’ingegnere francese al muretto della Rossa. Il progetto della nuova Ferrari per la stagione 2023, però, è stato comunque curato dallo stesso Binotto ed è denominato “Progetto 675“.

Nuova Ferrari 2023, ecco la data della presentazione

Questo il comunicato del Reparto Corse di Ferrari per la presentazione della nuova macchina del 2023, con l’annuncio che sarà svelata il 14 febbraio 2023: “Sarà un San Valentino speciale per tutti i tifosi della Scuderia: la monoposto Ferrari per la stagione 2023 verrà infatti svelata in concomitanza con la festa dedicata agli innamorati. Numero di progetto 675 – mentre il nome ufficiale deve ancora essere deciso –, la nuova vettura prenderà parte alla 73^ edizione del campionato del mondo di Formula 1 e sarà affidata ancora una volta a Charles Leclerc e Carlos Sainz, al terzo anno da compagni di squadra“.

Dove vedere presentazione Ferrari F1 2023, Sky Sport o YouTube?

Non è ancora stato annunciato dove verrà trasmessa la presentazione del nuovo modello di Ferrari. In ogni caso, quasi certamente sarà ancora una volta Sky Sport a trasmetterla, con diretta su Sky Sport F1 (canale 207) ed eventualmente anche su Sky Sport 24 (canale 200). IN AGGIORNAMENTO.

