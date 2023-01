Formula 1 2023, streaming gratis TV8 e diretta tv Rai o Sky? Dove vedere la nuova stagione di F1

Manca sempre meno al via della nuova stagione di Formula 1. In attesa che le scuderie, tra cui Red Bull e Ferrari, svelino i loro nuovi modelli, tutti gli appassionati si chiedono se la Rossa riuscirà finalmente a tornare a prendersi quel titolo che manca dal 2007, dai tempi di Raikkonen. L’anno scorso, Leclerc partì fortissimo e diede vita ad un bel duello con Verstappen fino all’estate: poi, il crollo che ha portato alle dimissioni di Binotto, sostituito dall’ex Alfa Romeo Vasseur. La Mercedes riparte invece da Hamilton, per la prima volta in carriera senza vittorie per un’intera stagione nel 2022, mentre l’intera F1 sarà orfana di Vettel, il cui posto in Aston Martin è stato preso da un’infinito Fernando Alonso. Ma dove sarà possibile vedere la Formula 1 2023 in tv e streaming?

Formula 1, il calendario completo: si parte il 5 marzo in Bahrain

23 tappe, con due passaggi in Italia (Imola e Monza) e le solite tappe classiche: SPA, Montecarlo, Silverstone o Suzuka restano punti fermi. La novità più grande: il Gran Premio di Las Vegas, che promette già spettacolo. Confermata l’assenza del Gran Premio di Cina, mentre in Asia ci saranno comunque Bahrain, Arabia Saudita, Suzuka, Qatar e Abu Dhabi come ultimo appuntamento dell’anno.

5 marzo: GP Bahrain (Sakhir)

19 marzo: GP Arabia Saudita (Jeddah)

2 aprile: GP Australia (Albert Park)

30 aprile: GP Azerbaigian (Baku)

7 maggio: GP Miami (Miami)

21 maggio: GP Emilia Romagna (Imola)

28 maggio: GP Monaco (Montecarlo)

4 giugno: GP Spagna (Montmelò)

18 giugno: GP Canada (Montreal)

2 luglio: GP Austria (Spielberg)

9 luglio: GP Gran Bretagna (Silverstone)

23 luglio: GP Ungheria (Hungaroring)

30 luglio: GP Belgio (Spa)

27 agosto: GP Olanda (Zandvoort)

3 settembre: GP Italia (Monza)

17 settembre: GP Singapore (Marina Bay)

24 settembre: GP Giappone (Suzuka)

8 ottobre: GP Qatar (Losail)

22 ottobre: GP USA (Austin)

29 ottobre: GP Messico (Città del Messico)

5 novembre: GP Brasile (Interlagos)

18 novembre: GP Las Vegas (Las Vegas)

26 novembre: GP Abu Dhabi (Yas Marina)

Formula 1 2023, streaming gratis e diretta tv in chiaro Sky Sport F1, TV8, Rai1?

Anche per questa stagione, Sky avrà l’esclusiva per tutte le gare della stagione 2023 di Formula 1. I Gran Premi saranno quindi sempre visibili su Sky Sport F1 (canale 207 del satellite) e su Sky Sport Uno, mentre qualifiche e prove saranno sempre visibili solo sul 207. Per quanto riguarda le dirette in chiaro, la Rai non avrà i diritti: sarà nuovamente TV8 a trasmettere alcuni eventi in diretta in chiaro (tra cui certamente Imola e Monza), ed il resto di qualifiche e gare in differita.