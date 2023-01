Formula 1, presentazione nuova Red Bull 2023: ecco la data e dove vederla in tv e streaming

Il secondo Mondiale di fila per la Red Bull, nonché il secondo consecutivo per Max Verstappen, non cambiano di un millimetro i piani della scuderia di Milton Keynes: vincere, e vincere ancora. La Ferrari ha dimostrato di essersi avvicinata, anche se ha poi fatto passi indietro nel corso della stagione: la Mercedes, viceversa, era partita molto male, salvo poi risolvere i problemi di bouncing e accorciare un po’ il divario con la squadra di Horner.

Nuova Red Bull RB19 2023, ecco la data della presentazione

Mentre Ferrari presenterà la sua nuova monoposto solamente il 14 febbraio 2023, la Scuderia Red Bull svelerà al mondo il suo nuovo modello già il 3 febbraio 2023: “New kit, new car, new season, New York” è lo slogan della presentazione. La RB19 verrà presentata quindi a New York, e sarà la prima scuderia in assoluto a far vedere la nuova macchina per la stagione sportiva 2023.

New kit, new car, New York 🗽 Our Season Launch 👉 February 3rd 🤘 pic.twitter.com/YSbXaIE4v9 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) January 13, 2023

Dove vedere presentazione Red Bull RB19 F1 2023, Sky Sport o YouTube?

Non è ancora stato annunciato dove verrà trasmessa la presentazione del nuovo modello di Red Bull. In ogni caso, quasi certamente sarà ancora una volta Sky Sport a trasmetterla, con diretta su Sky Sport F1 (canale 207) ed eventualmente anche su Sky Sport 24 (canale 200). Probabile poi la diretta sui canali social di Red Bull, in particolare su Youtube. IN AGGIORNAMENTO.

F1, ANTICIPAZIONI RED BULL 2023: analisi