Ford entrerà in Formula 1 con Red Bull dal 2026: ecco i dettagli

Una fuga di notizie da un’agenzia di stampa, alla vigilia della presentazione della nuova livrea, anticipa un clamoroso ritorno in F1: quello della Ford che si legherebbe alla Red Bull Powertrain. Dal 2026, infatti, il motorista americano pare legarsi alla Red Bull in una partnership, tecnica e strategica, riporterebbe la casa dell’Ovale Blu nel mondo della Formula 1 a distanza di 20 anni dalla sua ultima presenza. Infatti, l’ultima presenza di Ford nel mondiale di Formula 1 risale al 2004 al fianco del team Jordan. Ecco di seguito i dettagli sulla collaborazione.

Partnership tra Red Bull e Ford in Formula 1 dal 2026

Ford e Red Bull dovrebbero sviluppare la nuova generazione di motori ibridi che si vedranno nel Mondiale di Formula 1 a partire dalla stagione 2026 e che saranno destinati sia alla Red Bull Racing e sia all’AlphaTauri. Collaborazione che dovrebbe iniziare subito, per lavorare in sinergia sui nuovi propulsori più ecologici previsti dal regolamento tecnico della F1 per 2026: ovvero, Power Unit che comprendono un motore elettrico da 350kW e un nuovo motore a combustione più ecologico, in grado di funzionare con carburanti sostenibili. Inoltre, nei piani della Ford l’impegno in F1 seguirebbe la strada già intrapresa di rafforzarsi come società con una visione sempre più elettrica e sostenibile, nonché unica a essere impegnata in un ampio spettro di discipline motoristiche che includono: Formula 1; Endurance; Imsa; 24 Ore di Le Mans con Mustang; Rally WRC con la Ford Puma Hybrid Rally MSport; Dakar con Ranger Raptor; Baja 1000 con Ranger Raptor e Bronco; Nascar, Nhra e Supercars ancora con Mustang.