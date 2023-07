GP Ungheria, Vasseur fiducioso: "Daremo Battaglia"

Dopo la tremenda debacle di Silverstone, il team principal della Ferrari promette scintille rosse nel circuito di Hungaroring. L'ingegnere francese è alquanto sicuro di riuscire a dare una monoposto competitiva e performante sia a Charles Leclerc che a Carlos Sainz.

Sono passati appena dieci giorni dal Gran Premio di Gran Bretagna concluso con una disfatta totale per la Ferrari eppure Frederic Vasseur sembra già aver voltato pagina. Il team principal della Scuderia di Maranello è convinto di riuscire a far bene nel GP d'Ungheria. A rendere così fiducioso l'ingegnere francese sono i nuovi aggiornamenti: "Arriviamo a Budapest determinati a continuare il percorso di crescita iniziato nelle ultime gare con l'introduzione di aggiornamenti tecnici sulla SF-23. in Ungheria crediamo ci siano le condizioni per dare a Leclerc e Sainz una vettura performante".

Ferrari pronte a lottare al GP d'Ungheria

Frederic Vasseur in un'intervista riportata da Sportmediaset ha ricordato i passi in avanti fatti dal Cavallino Rampante sia nel Circuito di Montréal che in quello d'Austria. Nonostante i miglioramenti la Red Bull è sempre apparsa lontana anni luce e quasi irraggiungibile. Ad ogni modo nel GP d'Ungheria debutta l'Alternative Tyre Allocation, il nuovo format sperimentale che vedrà ridotto il numero di set di pneumatici a disposizione durante la tre giorni di corse, così come l'imposizione di determinate mescole nel corso delle varie manche delle qualifiche. Secondo Vasseur "Questa novità aggiunge un'ulteriore variabile da guardare con attenzione, visto quanto sono ravvicinati i valori tra la maggior parte delle squadre". Infine il team principal della Ferrari fa sognare i tifosi della squadra, affermando senza mezzi termini: "Ci aspettiamo di lottare vicino ai primi sabato e domenica".