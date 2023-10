Formula 1, Bernie Ecclestone: si dichiara colpevole di frode fiscale di milioni di sterline. Ecco cosa rischia

Un'altra notizia che fa tanto rumore nel mondo della Formula 1. Bernie Ecclestone, l'ex dirigente del mondo delle quattro ruote, ha compiuto l'ammissione di colpa per l'aver non dichiarato al fisco del Regno Unito oltre 450 milioni di dollari statu. Ecco cosa rischia dopo questa confessione resa pubblica.

Una delle icone più influenti della storia della Formula 1 si dichiara colpevole di frode fiscale: Bernie Ecclestone, ex pilota automobilistico britannico e colui il quale ha contribuito a trasformare la Formula 1 in un'entità commerciale da guinness dei primati, si è dichiarato colpevole di aver omesso il pagamento al fisco per una cifra pari a circa 420 milioni di sterline.

Inoltre, egli avrebbe ammesso anche l'esistenza di un fondo fiduciario a Singapore creato appositamente per eludere il fisco ma intestato alla figlia dell'imprenditore britannico. A riguardo di questa propria posizione, aveva sempre proclamato di essere innocente ed estraneo ai fatti. L'ammissione di colpa equivarrebbe a una condanna pari a 17 mesi di reclusione ma resterà impunito con la condizionale, come previsto dalle leggi del Regno Unito, con il pagamento di circa 20 anni di tasse in arretrato e con l'intesa raggiunta per versare subito oltre 600 milioni di sterline per coprire quest'ultimo mega debito con il fisco del proprio Paese.

I giudici hanno stabilito che se Ecclestone, nei successivi due anni (2024 e 2025), non commetterà nuovi reati di questo tipo, non dovrà scontare la pena prefissata. Nel caso in cui così non fosse, i 17 mesi previsti per la pena andranno a cumularsi all'atto dell'eventuale sentenza.