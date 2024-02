Formula 1, CLAMOROSO: Hamilton in Ferrari! Ecco quando arriverà l'annuncio

Lewis Hamilton insieme a Charles Leclerc in Ferrari dalla prossima stagione? Ecco i dettagli sulla clamorosa indiscrezione sul mercato piloti di Formula 1, dopo alcune voci insistenti dall'Inghilterra, e sulla trattativa con il sette volte campione del Mondo

Clamorosa indiscrezione in casa Ferrari per quanto riguarda il mercato piloti di Formula 1 e Lewis Hamilton. Esattamente sette giorni dopo l'annuncio del rinnovo pluriennale del contratto di Charles Leclerc, prende quota ora dopo ora l'ingaggio del sette volte campione del Mondo al posto di Carlos Sainz, indirizzato verso l'Audi. Il pilota spagnolo, infatti, ha il contratto in scandenza al termine di questa stagione e questa situazione spiegherebbe il rallentamento nel rinnovo.

Trattativa Hamilton-Ferrari: i dettagli e l'annuncio

Alcune voci insistenti dall'Inghilterra parlano di trattative molto avanzate e di chiusura dell'accordo entro la fine di questa settimana, se non prima. Il pilota inglese è attualmente legato con Mercedes da un contratto che si estende fino al 2025, ma per l'anno prossimo si tratterebbe "solo" di un'opzione con una clausola rescissoria. L'annuncio è atteso in tempi brevi, forse già in giornata. Inoltre, le richieste economiche sono superabili, con Lewis che oggi guadagna sui 40 milioni l’anno.