Dove vedere Sir Safety Perugia-Leo Shoes Modena: streaming e diretta tv Supercoppa

Questa sera alle ore 20.35 al PalaBarton si disputerà il match Sir Safety Perugia-Leo Shoes Modena, valevole per la semifinale d’andata di Supercoppa italiana, il ritorno è in programma in Emilia domenica prossima, mentre la finale unica ci sarà venerdì 25 settembre. La Regione Umbria ha autorizzato la presenza di spettatori per il 25% della capienza (circa 900 persone).

Sir Safety Perugia-Leo Shoes Modena, presentazione del match

Finalmente si torna a giocare un match ufficiale a più di sei mesi di distanza dall’ultimo, dopo la sospensione della stagione del volley sia Italia che in Europa. A questa edizione della Supercoppa prendono parte le prime quattro squadre che erano nelle prime quattro posizioni in classifica al momento dello stop con Macerata e Trento al primo e quarto posto, mentre Modena e Perugia al secondo e terzo.

Umbri ed emiliani è stata la finale della scorsa edizione che si disputò a Macerata (2 novembre) e che vide i biancorossi prevalere per 3-2 dopo un match molto equilibrato ed emozionante (27-25, 23-25, 25-23, 18-25, 15-12 i parziali).

Entrambi i club hanno confermato i loro coach, ovvero il belga Vital Heynen e Andrea Giani, con gli umbri che hanno acquistato Travica che non dovrà far rimpiangere De Cecco e hanno tenuto la loro stella Leon, mentre Modena ha perso giocatori importanti come Anderson e Zaytsev, ma hanno preso Grebennikov e l’emergente Lavia.

I precedenti sono 28 con la formazione modenese avanti per 15-13, ma gli umbri hanno vinto le due sfide della scorsa stagione: oltre alla finale di Supercoppa già menzionata, anche la gara d’andata in campionato (3-1), mentre il ritorno non si è disputato.

EX: Dragan Travica a Modena nel biennio 2003-2004, nel 2008/09 e nel 2016/17 e Nemanja Petric a Perugia dal 2011/12 al 2013/14.

Gli arbitri del match saranno Marco Zavater di Roma e Armando Simbari di Milano, terzo arbitro Stefano Caretti di Guidonia (Roma).

Dove vedere Sir Safety Perugia-Leo Shoes Modena, diretta tv e streaming

Il match valevole per semifinale d’andata di Supercoppa italiana Sir Safety Perugia-Leo Shoes Modena con inizio alle ore 20.35, sarà trasmesso in diretta da Rai Sport + HD (canale 227 di Sky, 57 sul digitale terrestre in HD e 58 in SD) con collegamento a partire dalle ore 20.30. La telecronaca dell’incontro sarà affidato a Maurizio Colantoni e con il commento tecnico dell’ex giocatore Andrea Lucchetta.

In alternativa si potrà seguire la sfida in streaming gratuito su RaiPlay.