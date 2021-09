Europei volley femminile 2021: dove vedere la semifinale Italia-Olanda? Rai O DAZN?

Europei volley femminile 2021: dove vedere Italia Olanda. Dopo aver schiantato la Russia per 3 a 0, le ragazze di Davide Mazzanti volano in semifinale. Ad attenderle ci sarà la nazionale femminile olandese, che ai quarti di finale ha battuto la Svezia. Sono ventotto i precedenti tra le due formazioni negli ultimi 18 anni: dodici le vittorie azzurre, 16 quelle arancioni. In questa edizione dei Campionati Europei, Egonu, Sylla e compagne sono ancora imbattute. Tutto fa pensare che sarà una partita equilibrata dove le nostre atlete saranno chiamate a dare il meglio di sè per centrare una finale che nell’edizione precedente sfumò a causa della Serbia. Le balcaniche, in quell’occasione, sconfissero l’Italia in semifinale, che dovette poi accontentarsi di un terzo posto conquistato ai danni della Polonia per 3 a 0.

Europei volley femminile 2021: dove vedere il match?

Lo scontro avrà inizio alle ore 20:00 e potrà essere seguito sia in diretta che in streaming. Le due formazioni si affronteranno alla Stark Arena di Belgrado. Sarà trasmesso in chiaro su Rai 3 con la telecronaca di Marco Fantasia e il commento di Giulia Pisani. Vi sarà la possibilità di seguire le giocate delle azzurre anche in streaming via web, collegandosi alle piattaforme Rai Play o usando l’app di DAZN.