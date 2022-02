Sir Safety Conad Perugia, il dg Rizzuto a SuperNews: “Abbiamo grande spirito di gruppo, Leon uno dei più forti al mondo. Obiettivi? Costruiti per vincere tutte le competizioni”

SuperNews ha avuto il piacere di intervistare Benedetto Rizzuto, dg della Sir Safety Conad Perugia, squadra di volley maschile prima in classifica di Superlega. Con ben 52 punti, i Block Devils tengono a distanza Lube Civitanova, seconda a quota 45. Freschi di successo al PalaPanini contro Modena, primi in campionato e nel proprio girone di Champions, i ragazzi di coach Grbic si preparano alla sfida di ritorno di Champions League di domani contro il Fenerbahce valida per i quarti di finale. Il dg Rizzuto ci ha parlato del percorso e dei risultati dei bianconeri, degli obiettivi che vogliono raggiungere in questa stagione e delle sfide future.

Dg Rizzuto, nell’ottava di ritorno di Superlega Perugia ha espugnato al tie break il PalaPanini vincendo contro Modena per 3 a 2. Che prestazione è stata quella dei Block Devils? Capitan Leon ha messo 25 palloni a terra: è il giocatore che fa la differenza in questo gruppo?

Le rispondo dicendo che sì, Leon è un giocatore che fa la differenza, e credo che attualmente sia uno dei giocatori più forti al mondo. Il cubano è un valore aggiunto alla nostra già forte squadra. Il fatto di aver vinto al PalaPanini è motivo di grande soddisfazione, perché siamo arrivati a questa partita in emergenza sanitaria, e questo rende ulteriore merito ai nostri ragazzi, che hanno fatto una prestazione eccellente dal punto di vista della compattezza di gruppo.

Perugia è prima in Superlega con 52 punti, 17 vittorie e soltanto due sconfitte. A 7 punti di distanza si posiziona Lube Civitanova. Sia Perugia che Civitanova, oltre a giganteggiare in campionato, si trovano prime nei rispettivi gironi di Champions League ed entrambe hanno centrato i quarti di finale. C’è una sana competizione che quest’anno vi spinge più dello scorso a voler scalzare i campioni d’Italia in carica e vincere il campionato?

Nelle ultime stagioni questo è stato un motivo ricorrente, abbiamo incontrato Civitanova sia nelle finali di campionato sia nelle varie Coppe. Un certo orgoglio e spirito di rivalsa c’è, e credo che quest’anno la squadra stia dimostrando grandissima attitudine e grande qualità. Spero che tutto questo continui a svilupparsi.

A proposito di Champions League, la scorsa settimana siete approdati ai quarti di finale con la vittoria in tre set sulla vostra compagna di Superlega Trentino. Domani affronterete il Fenerbahce nella sfida di ritorno di Champions League. Come vi state preparando al match?

Sì, giocheremo la partita di ritorno contro la squadra turca. Questo ci permetterà di consolidare la nostra posizione in classifica. Anche se il passaggio è già stato raggiunto, la nostra idea è quella di giocare la partita per continuare a migliorare le nostre prestazioni. Tempo per prepararci al meglio non ne abbiamo, perché siamo tornati due giorni fa dalla trasferta e ieri pomeriggio siamo stati di nuovo in palestra, perché avevamo soltanto un allenamento per preparare questa partita. Da qualche settimana, il Fenerbahce ha aggiunto in squadra un giocatore di grandissimo talento, il palleggiatore iraniano Marouf. Non sarà sicuramente una partita facile, perché loro vorranno chiudere il girone nel migliore dei modi e perché hanno un allenatore che è stato anche nostro coach, Daniel Castellani, che vorrà sicuramente figurare qui al PalaBarton.

Siete alle Final Four della Del Monte Coppa Italia in programma il 5 marzo prossimo, e affronterete una squadra che fa il suo debutto assoluto insieme ad Allianz Milano: Piacenza. Sarà un match insidioso? O potrete passare agilmente il turno in virtù della prima esperienza della vostra avversaria in questo torneo?

E’ una partita secca, quindi nasconde sempre delle grandi insidie. Anche se si tratta del suo debutto, Piacenza è una squadra che ha dei giocatori di grandissimo livello, tra cui tre campioni olimpici, quindi non è sicuramente da sottovalutare. Noi partiamo con il favore del pronostico, ma sarà un match tutto da giocare.

Dove risiede la forza di Perugia? Nello spirito di gruppo, nell’ottima gestione da parte del coach Grbic o nella qualità dei singoli? Penso a giocatori Simone Giannelli, Anderson, Colaci, Leon…

Credo che tutte e tre le componenti siano fondamentali affinché la squadra sviluppi questo tipo di gioco. Abbiamo la grande qualità dei singoli, ma i ragazzi quest’anno hanno trovato una sintonia direi quasi perfetta, per gran parte della stagione sono riusciti a sopperire alle difficoltà fisiche di qualche compagno. E poi c’è Nikola Grbic, un grandissimo coach che sta dando quel “sale” in più per completare e amalgamare le qualità singole e di gruppo.

Quali obiettivi stagionali si è prefissata la società? Qual è quello minimo da raggiungere?

La nostra squadra è stata costruita per arrivare in fondo a tutte le competizioni. Il nostro obiettivo è quello di vincerle tutte.