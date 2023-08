Italia-Turchia, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Europei volley femminile

Presentazione e come seguire in tv e streaming la semifinale degli europei di volley femminile che vedrà opposte Italia-Turchia al "Palais 12" di Bruxelles. Nei quarti di finale le due Nazionali hanno sconfitto rispettivamente Francia e Polonia con il risultato di 3-0.

Domani pomeriggio alle ore 17 al "Palais 12" di Bruxelles (Belgio) si disputerà il match Italia-Turchia valevole per la semifinale Campionati europei di volley femminile.

Le due Nazionali dopo aver vinto i rispettivi raggruppamenti a punteggio pieno (15 punti), nella fase ad eliminazione diretta hanno sconfitto Spagna (3-0) e Francia (3-0), le azzurre, mentre le turche Belgio (3-1) e Polonia (3-0). L'ultima sfida risale allo scorso 13 luglio, quando nei quarti di Nations League, la Turchia si è imposto con un netto 3-0 (25-20, 25-15, 25-18 i parziali).

La vincente dell'incontro, sfiderà nella finalissima (domenica 3) chi avrà la meglio nell'altra semifinale, che vedrà opposte Serbia-Olanda, invece le perdenti disputeranno la finale per il terzo posto.

Dove vedere Italia-Turchia in tv e streaming

La sfida Italia-Turchia sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai Sport (canale 227 del decoder e 58 del digitale terrestre), compreso lo streaming gratuito su Rai Play.

Possibilità anche di seguire l'importante match delle azzurre su Sky Sport Summer (canale201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre), per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento).