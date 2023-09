Preolimpico volley femminile, Mazzanti analizza il successo contro la Thailandia

Altro successo per l'Italia di Davide Mazzanti che supera al Preolimpico di Lodz per 3-1 la Thailandia. Oggi di nuovo in campo contro la Colombia. Si tratta del terzo successo in altrettante partite anche se ieri si è sofferto di più rispetto ai match precedenti.

Nel Preolimpico di Lodz in Polonia è arrivato il terzo successo per l'Italia. Le azzurre hanno superato per 3-1 la Thailandia e si apprestano ora ad affrontare questa mattina la Colombia. Primo set perso nel torneo e qualche sofferenza di troppo.

Preolimpico volley femminile, l'Italia vince ancora

L'Italia di Davide Mazzanti con qualche sofferenza di troppo supera nella terza partita del Preolimpico la Thailandia per 3-1. Dopo aver vinto il primo set, le asiatiche hanno pareggiato e poi l'Italia ha allungato, questo il tabellino:

ITALIA-THAILANDIA 3-1 (25-19; 21-25; 25-22; 25-18)

Italia: Antropova 34, Sylla 10, Squarcini 12, Bosio, Pietrini 12, Danesi 14, Fersino (L), Gennari, Lubian, Villani. N.E.: Nwakalor S., Nwakalor L., Parrocchiale (L), Degradi. All. Mazzanti

Thailandia: Pornpun, Chatchu-On 10, Thatdao 12, Pympichaya 3, Ajcharaporn 9, Hattaya 12, Pyanut (L), Wipawee 13, Nootsara, Sasipapron, Thanacha, Jidapa (L). N.E.: Wimonrat e Jarasporn. All. Danai

Le parole di Davide Mazzanti

Queste le parole di Davide Mazzanti raccolte sul sito della Federazione italiana pallavolo: « È stata una partita difficile perché volevo provare a murare e difendere in un modo che però non ci ha consentito di avere una fase break efficace. Questo ci ha fatto perdere ritmo che però siamo riusciti a recuperare difendendo qualche pallone in più trovando anche maggior continuità a muro. Nel secondo set non abbiamo capitalizzato al meglio alcune situazioni forse anche perché non siamo stati bravi a farci scivolare di dosso quello che non veniva. Poi però le ragazze sono state brave a focalizzarsi sul pallone successivo trovando la forza per portare a casa la partita. In vista della sfida di domani (questa mattina ndr) dobbiamo capire come stiamo fisicamente perché dovremo dare il massimo contro una squadra assolutamente da non sottovalutare contro una squadra che conosciamo poco».