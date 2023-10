Volley femminile A1, 2° giornata: risultati e classifica

Volley A1 2° giornata, nelle partite della domenica bene Novara e Scandicci che rispondono alle vittorie degli anticipi di Conegliano e Milano. È ancora presto per tirare le somme, ma si preannuncia una corsa a 4 per la vittoria finale. Colpaccio di Pinerolo in trasferta a Firenze

Sono quattro le squadre a punteggio pieno dopo le prime due giornate del campionato di volley femminile serie A1. Ottimo inizio di Novara che resta agganciata al terzetto Conegliano, Milano e Scandicci favorito per lo scudetto.

Ancora a zero punti Busto Arsizio di coach Velasco.

2° giornata campionato colley serie A1, risultati e classifica

Questi i risultati della 2° giornata campionato volley femminile serie A1:

Cuneo-Conegliano 0-3; Trento-Milano 1-3; Novara-Casalmaggiore 3-1; Bergamo-Vallefoglia 1-3; Busto Arsizio-Scandicci 1-3; Roma-Chieri 0-3; Firenze-Pinerolo 2-3

La classifica:

Conegliano 6, Milano 6. Scandicci 6, Novara 6, Vallefoglia 4, Pinerolo 3, Chieri 3, Bergamo 1, Roma 2, Cuneo 2, Casalmaggiore 1, Firenze 1, Busto Arsizio 0, Trento 0

Il commento ai risultati di A1

Spicca senza dubbio il grande avvio del quartetto di testa. Se per Conegliano e Milano non ci sono state grandi sorprese, una nota di merito va data alle partenze di Scandicci e Novara. Le toscane infatti sono riuscite ieri ad espugnare un campo non facile come quello di Busto mentre Novara, un pelo dietro nei favori del pronostico, è partita col botto facendo due su due. A proposito di Busto devono arrivare ancora i primi punti per Velasco anche se c'è da dire che le lombarde hanno avuto un calendario iniziale molto duro.

Deve ancora ingranare Firenze come Casalmaggiore, Trento al momento sta pagando lo scotto della massima serie ma come per Busto vale il discorso che il calendario fino ad ora le ha fatte incontrare le prime della classe.